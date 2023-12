Pekarová: Kalousek by nám pomohl v Senátu, jeho slova o volbě STAN nechápu

Předsedkyně Poslanecké sněmovny a současná šéfka TOP 09 Markéta Pekarová Adamová v rozhovoru pro Seznam Zprávy popsala, proč místo Miroslava Kalouska a Jiřího Pospíšila prosadila na kandidátní listinu koalice Spolu jiné tváře.

Uvedla také, že dodnes nechápe, proč Kalousek v listopadu na sociální síť X napsal, že chtěl volit v evropských volbách konkurenční hnutí STAN.

Co říkáte na to, že Miroslav Kalousek nezískal podporu pro kandidaturu do Evropského parlamentu?

Výkonný výbor rozhodl podle svého nejlepšího uvážení. Spolu s jedničkou Luďkem Niedermayerem odhlasoval osvědčené osobnosti zabývající se evropskou politikou. Ondřej Kolář se evropským tématům věnuje dlouhodobě a kompetentně. A jsem přesvědčená, že je velmi dobře, že je dvojkou za TOP 09 právě on. Má velkou perspektivu, je jazykově skvěle vybaven a v Evropském parlamentu bude slyšet a vidět.

Co říkáte na Kalouskovu kritiku směrem k vedení TOP 09?

Kritika k politice neodmyslitelně patří. Vždy by ale měla být konstruktivní. A obzvlášť v politice by neměla plnit funkci líbivých bonmotů, což se podle mého v případě kritiky ze strany Miroslava Kalouska mnohdy děje.

Nicméně jak jasně projevil výkonný výbor svým hlasováním, TOP 09 jej vyzývá k angažmá znovu na tuzemské politické scéně, kde by mohla být platná jeho erudice v Senátu. Pokud má zájem straně opravdu pomoci, tak je to pro něj ideální pole, evropské politice se ostatně nikdy nevěnoval.

Hrálo nějakou roli při rozhodování i to, jak nedávno Kalousek na síti X napsal, že chtěl volit do Evropského parlamentu hnutí STAN?

Tohle vyjádření vzhledem ke snaze kandidovat do Evropského parlamentu za TOP 09 je pochopitelně zarážející. Jak moc tato záležitost ovlivnila každého člena v rozhodování, nemohu posoudit, to by byla otázka na každého z nás. Mně osobně však takový postoj v momentě, kdy mu spolustraníci vyjádřili podporu, připadá naprosto nepochopitelný.

Senát je jeho místo

Má tedy Miroslav Kalousek i nadále vaši podporu pro kandidaturu do Senátu?

Výkonný výbor vyzval Miroslava Kalouska ke kandidatuře do Senátu v nadcházejících volbách a s tímto rozhodnutím plně souzním. Jsem přesvědčená, že senátorský post je přesně tím, kde Miroslav Kalousek může plně využít své dosavadní zkušenosti a být silným hlasem rozpočtové odpovědnosti, která je jak pro něj, tak pro TOP 09 naprosto zásadní.

Co říkáte na neúspěch Jiřího Pospíšila?