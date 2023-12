TOP 09 zařízla Kalouska a Pospíšila. Za Spolu do Evropy kandidovat nebudou

Vedení strany uvedlo, že sice reflektuje množství nominací a podporu kandidatury Kalouska do Evropského parlamentu, ale že přínos koalice Spolu je zásadnější. A vyzvala exministra ke kandidatuře do Senátu.

Šetření, do kterého Seznam Zprávy nahlédly, ukázalo, že častěji respondenti souhlasili s tím, že Kalousek by byl lepší senátor než europoslanec. Nadpoloviční většina voličů Spolu si myslela, že Kalousek by neměl kandidovat, kdyby ohrožoval kandidaturu koalice v evropských volbách. Zajímavé bylo, že méně si to mysleli samotní voliči TOP 09.