Kalousek s Pospíšilem do Evropy? Pekarová má jiného koně

Vládní TOP 09 dnes čeká ožehavé jednání stranických špiček, které se může promítnout do stability celé koalice Spolu.

Výkonný výbor strany odpoledne projedná obsazení kandidátní listiny pro evropské volby, kterou v rámci Spolu sestavuje TOP 09 s ODS a KDU-ČSL. Jisté je, že lídrem strany (na 3. místě společné kandidátky) má být europoslanec Luděk Niedermayer. Kdo za TOP 09 ale obsadí další pozice, tedy 6. a 9. místo kandidátní listiny Spolu?

Jde o pozice, které by v případě nadprůměrného volebního zisku Spolu mohly ještě dávat určitou šanci (zejména v případě 6. místa) na zisk mandátu europoslance. Ve straně se řeší delikátní otázka, zda se podaří volitelné pozice obsadit dvěma bývalým předsedům TOP 09 – Miroslavu Kalouskovi a Jiřímu Pospíšilovi.

Od zdrojů blízkých vedení TOP 09 Seznam Zprávy zjistily, že předsedkyně strany Markéta Pekarová Adamová preferuje za Niedermayerem jiného politika – místopředsedu sněmovního výboru pro evropské záležitosti Ondřeje Koláře.

Ten by se podle představ Pekarové Adamové mohl stát novým tahounem evropské politiky TOP 09. Takovému řešení nahrává i fakt, že pokud by uspěl Kolář v evropských volbách, jeho pražským náhradníkem v Poslanecké sněmovně by se stal rovněž politik TOP 09 – Martin Dlouhý.

Tajemné špičky

Šéfka strany Markéta Pekarová Adamová nechtěla rozložení sil ve výkonném výboru strany a záměr prosadit na vyšší pozice kandidátky poslance Koláře komentovat. „Rozhodne výkonný výbor,“ napsala předsedkyně Poslanecké sněmovny Seznam Zprávám. „Nezlobte se, ale já to vůbec nebudu před jednáním výkonného výboru komentovat,“ uvedl Kolář, syn blízkého spolupracovníka prezidenta Petra Pavla a bývalý starosta Prahy 6.

Komentovat to odmítl i Kalousek. „Platí, že nevedu žádnou vnitrostranickou kampaň, ani ve straně, ani v médiích. Nebudu se k té věci vyjadřovat do rozhodnutí výkonného výboru,“ řekl exministr financí. Europoslanec Pospíšil na dotazy nereagoval vůbec.

Členové výkonného výboru strany, jako poslanci Miloš Nový, Matěj Ondřej Havel či Pavel Svoboda, sdělili, že před jednáním špiček strany nechtějí své preference a strategii prozrazovat. „Svou volbu nebudu oznamovat přes média,“ napsal člen výkonného výboru a náměstek ministra životního prostředí Tomáš Tesař.

Poslanec Michal Zuna sdělil, že na výkonném výboru zvedne ruku pro Kalouska s Pospíšilem. „Moji podporu mají pan Kalousek i Pospíšil, jsou to nejsilnější jména mezi nominovanými. S ohledem na partnery v koalici Spolu, by proto měli být i na nejvyšších pozicích kandidátky,“ řekl Zuna.

Původně měl být za Niedermayerem druhou nejvýše umístěnou volbou TOP 09 předseda zahraničního výboru Poslanecké sněmovny Marek Ženíšek. Na „jeho“ původním 6. místě by však Pekarová Adamová preferovala poslance Koláře, Ženíšek se nakonec rozhodl do Evropského parlamentu nekandidovat.

„Ve Sněmovně nás čeká hodně práce. Jsem hrdý na to, jakým směrem se naše zahraniční politika začala v roce 2021 ubírat, a chci, aby tomu tak bylo i v následujících letech,“ dodal Ženíšek.

Volím konkurenci

Zakladatel a exšéf strany Miroslav Kalousek si u části straníků v polovině listopadu naběhl svým vyjádřením na síti X.

Když se zjistilo, že exhejtman ANO Ivo Vondrák bude kandidovat v příštích krajských volbách za hnutí STAN, Kalousek Starosty zkritizoval a napsal, že chtěl v evropských volbách volit STAN. Což je zvláštní vzhledem k situaci, že chce v těch samých volbách kandidovat za TOP 09.

„Chtěl jsem vás volit, Danuše Nerudová a Jane Farský. Pokud se ale kamarádíte s tímhle darebákem, tak vás žádný slušný člověk volit nemůže. To prostě nejde,“ napsal v příspěvku v polovině listopadu, který už dnes v Kalouskově profilu není k dohledání. Proti Kalouskově kandidatuře se staví i koaliční partneři, což nedávno vyjádřil i lídr Spolu do evropských voleb Alexandr Vondra v rozhovoru pro Novinky.cz.

I proto už letos na jaře vedení Pekarové Adamové nabídlo Kalouskovi kandidaturu do Senátu na Praze 2. Jenže v tomto obvodě má obhajovat mandát prezidentský kandidát Marek Hilšer. Kalousek o Senát zájem neprojevil.

Naopak podporu ve straně Kalousek našel u pražské organizace, kterou vede právě Jiří Pospíšil. Ti dva spojili síly, byť v minulosti nepatřili mezi blízké spojence.

Pospíšil nemá u Pekarové Adamové přílišnou podporu jednak kvůli tomu, že je vytížený působením v Radě hlavního města na pozici náměstka primátora. Obavy panují i z důvodu, aby Pospíšila netížila v evropské kampani kauza Dozimetr, ve které se od začátku případu skloňuje jméno Pospíšilova někdejšího blízkého spojence Jiřího Fremra (byť obviněný není).

Lepší senátor než europoslanec

O tom, jak je výběr kandidátů do evropských voleb pro TOP 09 citlivým tématem, svědčí i fakt, že si vedení strany nechalo vypracovat průzkum od přední tuzemské agentury.

Šetření, do kterého Seznam Zprávy nahlédly, řešilo u respondentů otázku, zda by byl Kalousek lepší senátor než europoslanec, zda by měl Kalousek kandidovat, kdyby se stal překážkou pro existenci koalice Spolu v evropských volbách, či zda by rozpad Spolu v evropských volbách snížil motivaci lidí volit Spolu ve volbách do Poslanecké sněmovny v roce 2025.

Z čísel vyplynulo, že častěji respondenti souhlasili s tím, že Kalousek by byl lepší senátor než europoslanec. Nadpoloviční většina voličů Spolu si myslela, že Kalousek by neměl kandidovat, kdyby ohrožoval kandidaturu koalice v evropských volbách. Zajímavé bylo, že méně si to mysleli samotní voliči TOP 09.