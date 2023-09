Můj učeň si ze mě vzal jen to špatné, říká kmotr ODS

Zatímco se jeho jméno zmiňuje v kontextu kontroverzní schůzky ministra spravedlnosti Pavla Blažka s lobbistou Martinem Nejedlým, on sám teď řeší hlavně ukopnutou hlavu Hurvínka.

Sousoší známých dětských loutek Spejbla a Hurvínka na náměstí v centru Plzně minulý víkend poničil neznámý výtržník. Sochu západočeskému městu před několika lety propůjčil Nadační fond Plzeň sobě, za nímž stojí místní zákulisní hráč, podnikatel a politik ODS Roman Jurečko.

„Já mám vesměs hlavu v oblacích, Hurvínek ji teď má bohužel na policejní služebně. Když jsem se to dozvěděl, byla ve mně prázdnota. Věřím, že když město utratilo miliony korun za kamerový systém, pomůže nám odhalit pachatele, který urval Hurvínkovi hlavu,“ líčí rozhořčeně Jurečko.

Vliv šestapadesátiletého muže, který se po studiu na gymnáziu živil jako číšník a po revoluci v Plzni proslul zbohatnutím na veřejných záchodcích, postupně přesáhl hranice západočeské metropole. Pozornost se na něho upnula zejména v roce 2009, kdy jej tehdejší premiér Mirek Topolánek (ODS) označil za jednoho z regionálních kmotrů. Později se pasoval do role „protektora“ a spojence někdejšího ministra spravedlnosti a současného europoslance Jiřího Pospíšila (TOP 09).

Nyní jeho jméno zase rezonuje – a opět kvůli ministrovi spravedlnosti. Jak naznačovali aktéři problematického setkání ve vyjádřeních pro Deník N, o Jurečkovi se v srpnu mluvilo v kontextu schůzky ministra Blažka s bývalým Zemanovým poradcem Nejedlým. Kvůli kauze Blažek málem vypadl z vlády Petra Fialy.

Jurečko v rozhovoru pro Seznam Zprávy odmítá, že by jej Nejedlý na setkání v pražské žižkovské hospodě pozval. Prý byl na Maltě, takže by se stavit ani nemohl. Nejedlého i Blažka se ale zastává, sám by prý s lobbistou, kterého zpravodajské služby v době Zemanova mandátu podezíraly z napojení na ruské zpravodajce, na kafe zašel. Jak popisuje, jsou to dlouholetí známí.

Rozhovor s ním vznikl po slavnostním představení nové galerie a muzea historických automobilů a motocyklů Depo Moto Art, které ve starém trolejbusovém depu dal dohromady Jurečkův fond Plzeň sobě. Jurečko akci využil mimo jiné jako demonstraci své politické síly. Již delší dobu je trnem v oku především plzeňským Pirátům. Na začátku letošního roku se stal záminkou pro pád tehdejší krajské koalice, v jehož důsledku se Piráti dostali do čela plzeňského hejtmanství.

Starající se kmotr

S vámi se od roku 2009 táhne nálepka regionálního kmotra, kterou vás označil tehdejší premiér Mirek Topolánek. Nakolik je současná a nedávná kritika namířená na vás ve městě, na kraji či celostátně spojená právě s tímto cejchem?

Strašně to letí, je to už 14 let. S Mirkem Topolánkem jsme dneska velmi dobří známí.

V jednu dobu, když jste působil ve vedení Plzeňské teplárenské spoluvlastněné holdingem EPH, jste měli i společného šéfa, majitele EPH Daniela Křetínského, pro kterého Mirek Topolánek pracuje…

Tak, tak. I to sehrálo svou roli. Mirek je velký energetik.

Vyříkali jste si toho kmotra někdy?

Bral jsem to tak, že politika je umění možného. Mirek tím něco sledoval, já do toho síta spadl. Jak vidíte, těch kmotrů bylo víc, zůstal jsem místopředsedou krajské ODS. Prakticky jsem se s tou nálepkou kmotra naučil žít.

Považujete se za jednoho z posledních mohykánů?

Vypadá to tak. Je to o tom, že život beru jinak, než jak to Mirek s mou nálepkou myslel. Víte, nejde jen o kmotra dona Corleoneho z díla Kmotr, kmotr s malým „k“ je člověk, který se o spoustu věcí stará. Je to oboustranná nálepka, ze které jsem si vzal tu lepší polovinu.

O vás se hodně mluvilo v souvislosti s nedávným setkáním kontroverzního lobbisty a bývalého poradce Miloše Zemana Martina Nejedlého s ministrem spravedlnosti Pavlem Blažkem (ODS). Prý jste měl pozvánku na seanci i vy. Pozval vás Nejedlý?

O schůzce jsem nevěděl, takže jsem na ni pozvaný být nemohl. Byl jsem v zahraničí. K tomu chci říct, že nejsem ten, kdo by se bezdůvodně někomu vyhýbal poté, co daný jedinec přišel o funkci či postavení. Pavel Blažek se určitě s panem Nejedlým vídal v éře prezidenta Miloše Zemana. Ten se netajil tím, že pan Nejedlý je v jeho týmu.

Problém ale byl, že o činnosti Martina Nejedlého zejména směrem k Rusku měly pochybnosti zpravodajské a bezpečnostní služby.

Nic takového jsem černé na bílém neviděl, to je stejné jako fáma, že jsem byl v Monte Argentariu (kauza z roku 2009, kdy se vrcholní politici, manažeři státních firem a podnikatelé setkali v Toskánsku, pozn. red.).

Tam jste ale byl, ne?

Ano, ale každý tam byl z jiného důvodu. Bydleli jsme daleko od sebe. Byly tam tři dobré restaurace, jedno golfové hřiště a tři pláže. Takže se stane, že se tam s někým potkáte. Nemyslím si, že by existovalo nějaké politické Reisebüro (cestovní kancelář, pozn. red.). Monte Argentario byla z naší strany náhoda. Já jsem tam byl s Jiřím Pospíšilem tři nebo čtyři dny, každý jsme se tam pak někde potkali. Nevěděl jsem, že je tam někde i Mirek Topolánek s panem Řebíčkem (Aleš Řebíček byl ministr dopravy za ODS, pozn. red.). Přece kdybych si chtěl dát tajnou schůzku, dám si ji někde na tajném místě u lesa.

Nepřítel státu

Jak se znáte s Martinem Nejedlým?

Martina Nejedlého jsem znal ještě před érou na Hradě, pak deset let působil u prezidenta Zemana. Potkával jsem se s ním. Přišlo by mi teď divné, kdybych ho nepozdravil nebo s ním nezašel na kafe – a to i poté, co skončil na Pražském hradě. Nečetl jsem žádné svodky od BIS či jiných služeb.

Pokud by někdo z oficiálních míst – premiér, prezident, šéf zpravodajské služby – označil Martina Nejedlého za nepřítele státu, tak pak bych se k tomu patřičně postavil. Ale k ničemu takovému dosud nedošlo. Přijde mi to proto jako hon na čarodějnice.

Kdo a proč podle vás vypustil do éteru, že jste byl pozván na Nejedlého akci na Žižkově, na které se objevil i ministr Blažek?

Já nevím, kdo to vypustil. V každém případě jsem byl v té době na Maltě.

Martin Nejedlý mluvil o tom, že se s Blažkem v poslední době viděl vícekrát. Ministr se netajil kontaktem s Nejedlým v době vzniku vlády Petra Fialy, popřel ale, že by se potkali vícekrát po Zemanově konci mandátu. Nemohl chtít Nejedlý mluvením o scházení se s ministrem spravedlnosti rozvibrovat vztahy ve vládní koalici?

To je divoká spekulace. Když si vezmu svůj diář, události strašně rychle běží. Tím víc musí utíkat čas u ministra, v tomto je život opravdu rychlý. Takže panu Blažkovi mohlo splynout, kdy se naposledy s Martinem Nejedlým viděli.

Vy jste znám jako plzeňský patriot a obdivovatel americké armády, která v roce 1945 osvobodila Plzeň. Co byste řekl Nejedlému, kdyby si teď sedl naproti vám s mobilem vyzdobeným podobiznou Putina (kterou nosil)?

Každý někomu fandí. Miloš Zeman se netajil podporou Číny a Ruska. Pro mě bylo důležité, že po vypuknutí války na Ukrajině prezident Zeman otočil, čímž se řídil i pan Nejedlý. Vedl dvakrát úspěšnou kampaň Miloše Zemana, byl úspěšný. V určitých věcech prostě je třeba uznat, že Martin Nejedlý nějaké věci umí.

Snesl by Martin Nejedlý Topolánkovo zařazení do kategorie kmotrů?

Kdyby byl v ODS, neminulo by ho to.

Udrží si podle vás Nejedlý vliv i po odchodu z Hradu?

Když kontakty udržujete, vydrží vám delší dobu, pokud se nestaráte, vyprchá to jako bublinky ze šampaňského. Rozděluji lidi na schopné a všehoschopné, od těch schopných se rád něčemu přiučím. Mám obavu, že dnes se k moci dostávají čím dál víc všehoschopní.

Nejedlý není všehoschopný?

Nemyslím si. Všehoschopní lidé nedodržují slovo.

Poslední mohykán Roman Jurečko (56 let) se v mládí živil jako číšník, začátkem jeho podnikání byly veřejné toalety v centru Plzně. V 90. letech a na přelomu milénia měl problémy se zákonem, mimo jiné porušil zákaz řízení automobilu. Byl spojován i s kauzou na plzeňské právnické fakultě. Postupně se vypracoval mezi nejvlivnější zákulisní hráče v zemi. Mirek Topolánek jej v roce 2009 označil za jednoho z regionálních kmotrů ODS. V období vlády Petra Nečase otevřeně bojoval s tehdejším šéfem Věcí veřejných Vítem Bártou. Jurečko o svůj vliv nikdy nepřišel. Netají se, že blízko má dnes zejména k europoslanci Jiřímu Pospíšilovi (TOP 09) a ministrovi kultury Martinu Baxovi (ODS). V rámci občanské demokracie si drží post místopředsedy plzeňské krajské buňky. V rámci manažerské kariéry dosáhl na funkci předsedy představenstva Plzeňské teplárenské. Sbírá veterány a proslul sbírkou mobilů značky Motorola.

Podívejte se ale, co to udělalo ve vaší straně, kde jste vysoce postaveným funkcionářem. Podle mých informací byli předseda ODS Petr Fiala i první místopředseda strany Zbyněk Stanjura připraveni Blažka odvolat, zastal se ho až šéf poslanců ODS Marek Benda.

Nevím, zda to spíš nebyl tlak ze strany pětikoalice. Kdo dělal referendum o panu Blažkovi? Piráti. Kdo se k tomu nejvíc vyjadřoval? Hnutí STAN a vedení TOP 09. Já mám za to, že lidé by se měli z funkcí odvolávat za větší přešlapy. Přišlo mi to jako nafouknutý problém.

Nejedlého nejasná podnikatelská minulost, kontakty do Ruska, vás to prostě neznervózňuje?

Politicky cítím, že je to na hraně, ale taková schůzka pro mě není takovým přešlapem, aby se někdo vyoutoval z vlády. Při vědomí, že z oficiálních míst nebyl pan Nejedlý označen za nepřítele státu. To je jako s tou operní pěvkyní Netrebko, které jsme zrušili v Praze koncert. Přitom má rakouské občanství, které dostala na výjimku od rakouské vlády. Koncerty má nyní v Paříži a Berlíně, přijde mi to na zamyšlenou.

Vzal si ze mě to špatné

Česko je od začátku ruské invaze přičinlivější v pomoci Ukrajině než řada jiných evropských států. Každopádně tím se dostáváme k dalšímu člověku, který je s vámi spojován a vy jste považován za jeho politického „tátu“ – europoslanci a pražskému náměstkovi Jiřímu Pospíšilovi (TOP 09), který byl strůjcem zákazu koncertu Anny Netrebko v Praze. Co jste mu na to říkal?

Říkal jsem mu, že bych to takto nedělal. Jirka argumentoval, že Netrebko překročila bariéry. Nemám ale informace o tom, že by v nedávné době zpívala Putinovi nebo obhajovala válku na Ukrajině.

Jméno europoslance Pospíšila v posledních týdnech rezonuje v souvislosti s korupční kauzou Dozimetr, ve které spisem prochází i jméno Pospíšilova bývalého poradce Jiřího Fremra. I on byl vaším politickým učněm. Co na to říkáte?

Vidím zde jednoho politika, dlouholetého politika, kterým je Jiří Pospíšil. Pan Fremr je ambiciózní člověk, který neustál běh života. Politika je řemeslo, kterému se musíte vyučit a věnovat mu spoustu času. To on neudělal.

Viděl jste už při jeho „politické výchově“, že půjde nesprávným směrem?

Řekl bych to takto: Jiří Fremr si ze mě bohužel vzal jen ty špatné vlastnosti. Ty vybrousil do briliantu. Když jsem ho pozoroval, distancoval jsem se od něho, protože mi bylo jasné, že ta jeho rychlost mu zlomí vaz.

Co špatného si z vás vzal?

Chvástání a nedochvilnost. Já mám štěstí na lidi kolem sebe, kteří mě vždy v případě potřeby přitáhnou. Z Jiřího Fremra se stala rychlokvaška.

Přerušil jste s ním kontakt už v době minulého vládního období pražského magistrátu?

Ano, naše cesty se rozešly zhruba před šesti lety kvůli pohledu na život a rychlost.

Varoval jste Jiřího Pospíšila před kontaktem s Jiřím Fremrem, což je nyní věc, která oslabuje Pospíšilovu pozici náměstka pražského primátora?

Nešel mi dohromady životní styl Jiřího Pospíšila s ukvapeností Jiřího Fremra, což jsem panu Pospíšilovi říkal.

Asi vás ale moc neposlechl, protože až do vypuknutí kauzy Dozimetr byli ti dva v kontaktu.

Lidé se vyvíjejí. My se s Jirkou Pospíšilem zas tak často nevídáme, on je hodně času v Bruselu, až tak intenzivně jsem jejich vztah a spolupráci tedy nesledoval. Neumím k tomu víc říct.

Dalším vaším politickým chráněncem a spojencem je ministr kultury a bývalý primátor Plzně Martin Baxa. S ním máte dnes jaký vztah?

Na jeho případu je krásně vidět, jak se z komunálního politika vypracoval až do vlády. Přirozený vývoj, přesně naopak, než jak to udělal Jiří Fremr. Martin Baxa si osahal politické řemeslo, má svůj tým, dostal se na vrchol, připravený na to, že tam fouká. Pánové Baxa a Pospíšil tady dlouho trénovali na Krkavci a na Chlumu, aby se šerpy vylezli na osmitisícovku. Jirka Fremr to vzal bez základního tábora rovnou nahoru. No a podívejte se, kolik tam ročně umírá lidí.

Znáte se nějak víc s lobbistou Michalem Redlem, klíčovou postavou kauzy Dozimetr, kterému plzeňské soudy omezovaly svéprávnost (čímž se například vyhnul kauze kolem Radovana Krejčíře)?

Je to zvláštní, ale v tomto mi byl život milostiv. Samozřejmě že jsme se někde mohli potkat s panem Redlem, ale neuvědomuji si, že bychom udržovali kontakt.

Moje síla

Sedíme v bývalém plzeňském depu trolejbusů, kde vyrostla galerie motorismu a umění. Co vás sem přivedlo?

S viceprezidentem Autoklubu Františkem Čečilem jsem v roce 2017 dělal výstavu motorových vozidel s názvem Skvosty s vůní benzinu. Akci jsme opakovali i další roky, doplnili jsme to i výstavou obrazů a soch. Lámal jsem si hlavu nad tím, jak tady udělat stálou expozici veteránů, protože v Česku je spousta sběratelů, kteří mají ve svých kůlnách a garážích neskutečně krásná auta.

Jste funkcionářem ODS, donedávna jste působil v orgánech městských či krajských firem. Má aktuální výstava souvislost s vašimi budoucími cíli v rámci politiky či veřejných firem?

Neumím říct, do čeho se to přetaví. Určitě mi ale má dosavadní práce ve veřejném prostoru dala spoustu kontaktů, kterých jsem nyní mohl využít. Veškeré akce, které má nadace, založená v roce 2015, od té doby dělá, jsou velice úspěšné. Ať už to byly Skvosty s vůní benzinu, nebo ledové sochy na náměstí, vždy přišlo kolem deseti tisíc lidí.

Foto: Michal Šula, Seznam Zprávy +6

Na slavnostním otevření Depo Moto Art bylo zhruba 300 lidí, přišli sportovci, zástupci kultury, politici, právníci a manažeři. Byla to akce na demonstraci vaší síly a vlivu?

I tak se to dá vzít. Vesměs šlo ale o moje známé a přátele, kteří se přišli podívat a podpořit mě. Takových akcí jsem za ta léta dělal desítky. Byl jsem dneska mile překvapený silou těch lidí, kteří přijeli z různých míst.

Během úvodního proslovu jste si rýpl do Pirátů, kteří kritizují smluvní podmínky pronájmu tohoto depa. Ve videu byl Sandokan, který vše bořil. Co jste jim svou kritikou chtěl vzkázat?

Naše nadace tento objekt získala do výpůjčky na 20 let. Velmi pečlivě jsme objekt zrenovovali za vlastní peníze. Stálo to hodně úsilí. Domníval jsem se, že městu jsme předvedli, že si tu výpůjčku zasloužíme. Jenže první náměstek Plzně Pavel Bosák od Pirátů je jiného názoru, dneska máme před výpovědí z výpůjčky. Měli jsme dvě společné schůzky, na kterých jsem se dozvěděl, že dostaneme nájem.

Finančně ani pracovně to nedává smysl, neznám žádné výstavní síně, které jsou schopny platit nájem a zároveň utáhnout kvalitní výstavní činnost. Investovali jsme peníze nadace a zvelebili městský majetek.

Souvisí tento střet s krajskými volbami, které se konají za rok?

Určitě to souvisí s mou osobou. Nikdy jsem se netajil tím, že jsem absolutně na pravici, zatímco Piráti jsou absolutně na levici. Mám jiné vidění světa než oni.

Budete vystupovat více na veřejnosti, nebo se naopak stáhnete?