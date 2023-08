Nejedlý přiznal další schůzku s ministrem Blažkem

Premiér Petr Fiala (ODS) k účasti ministra spravedlnosti Pavla Blažka (ODS) na oslavě někdejšího prezidentského poradce Martina Nejedlého uvedl, že na odvolání ministra by to bylo, pokud by byla schůzka plánovaná.

Předseda vlády tak přijal Blažkovo vysvětlení, že s byznysmenem, který měl dlouhodobě blízko k prominentům režimu Vladimira Putina, se setkal náhodou. A to prý kvůli bouřce, která ho zahnala do řecké taverny na Žižkově. S Nejedlým tam přitom následně strávil pět hodin, jak Seznam Zprávy zdokumentovaly.

Nejedlý - na přímý dotaz redakce - ovšem nyní připustil, že se jednalo o druhou schůzku s ministrem spravedlnosti v poslední době.

„Určitě jsme se potkali asi tři čtyři měsíce zpátky, ale rozhodně jsme neřešili nic. Co já dnes můžu řešit? A přeci člověku, nejenom panu ministrovi, který je bohužel v nějaké výkonné funkci, nebudu říkat ‚Nezlob se, teď ještě není doba. Až nebudeš ve funkci, tak mi zavolej, půjdeme na pivo‘,“ uvedl Nejedlý.

Schůzka se tak podle jeho slov konala zhruba rok a půl od vzniku Fialovy vlády. Blažkova předchozí argumentace spočívala v tom, že s Nejedlým - poradcem Zemana bez smlouvy i prověrky - vznik kabinetu domlouval.

Seznam Zprávy se na okolnosti druhé schůzky s Martinem Nejedlým zeptali i ministra spravedlnosti Pavla Blažka. Ten ji nepopřel. Z jeho odpovědi vyplývá, že se konala před tím, než skončil mandát Miloše Zemana na Hradě.

„K dnešnímu článku Seznam zprávy sděluji, že po skončení mandátu prezidenta Miloše Zemana se žádná schůzka mezi mnou a Martinem Nejedlým nekonala,“ uvedl ministr Blažek.

Ani on však nezodpověděl dotaz, proč se s Nejedlým scházel a co na schůzce řešili. Nejedlý popírá, že by to mělo souvislost s prezidentským úřadem. Podle něho neřešili nic.

Řízené setkání? Neřeknu

Nejedlý se na dotaz, zda se tehdy potkali plánovaně, zdráhal odpovědět. „Pane redaktore, já vám na to neodpovím, protože si to už opravdu nepamatuju. Ale není to účelovost z mé strany vám říkat nějaké bludy. Nevím, nevím,“ řekl poradce Miloše Zemana. „Ale my dva se rozhodně nevyhledáváme tak, že bychom si cíleně volali, že si musíme něco říct,“ dodal Nejedlý.

Nejedlý ale stejně jako v prvním případě odmítá říci, čeho se možná čtvrt roku stará schůzka týkala.

„Pane redaktore, to už se mě ptáte zase na věci… Nic nezastírám. Nevím ani, kdy to bylo. Nemáme důvod řešit vůbec nic. Co se mnou pan Blažek může řešit, proboha?“ odvětil na otázky Nejedlý.

I na opakovaný dotaz tvrdil, že si nevybavuje, co bylo obsahem setkání. „Já říkám nic, co už ani nevím, opravdu. Nic, co hledáte,“ dodal Nejedlý.

A nedokázal ani říci, jak se na setkání s ministrem spravedlnosti domluvil. „Promiňte mi, ale lidé se potkávají. Není to žádné vyhledávání, není to žádná účelová věc k řešení ničeho, co by rozhodně asi zajímalo vás, a rozumím tomu, že bylo období, kdy já jsem měl nějaké schůzky, ale proboha, proč teď?“ upřesnil se Nejedlý.

Informace o nové schůzce přitom mohou zkomplikovat Blažkovi jeho ministerskou kariéru.

Blažek totiž kolegy ve vládě přesvědčil, že s Nejedlým se naposledy potkal náhodně: V žižkovské taverně se schoval před bouřkou a přisedl si náhodou k Nejedlému.

Premiér Fiala pak v pondělí novinářům řekl, že podstatné pro něj je to, že šlo o náhodné setkání. „Nebylo to tak, že by pan ministr šel na jednání s panem Nejedlým, to si myslím, že by byl skutečně důvod pro to, aby skončil ve vládě,“ prohlásil.

Nejedlého ruské vazby Martin Nejedlý v Rusku žil deset let. Co přesně tam dělal, není jasné dosud.

V roce 2007 společně s ruským ropným gigantem Lukoil založil v Česku firmu, která dodávala letecké palivo na český trh. Své závazky ale neplnila, a tak soud rozhodl o tom, že má zaplatit pokutu 30 milionů korun. Peníze přes prostředníka následně uhradil přímo ruský gigant Lukoil. Ten do zadlužené firmy dle zprávy o její likvidaci poslal ve třech splátkách kolem 180 milionů korun, jak tehdy zjistila MF Dnes.

Martin Nejedlý se v roce 2017 na uzavřeném jednání tajně setkal s šéfem státní firmy Rosatom Alexejem Lichačevovem. Bylo to před tím, než vláda začala připravovat tendr na dostavbu jaderné elektrárny Dukovany za minimálně 160 miliard korun. Jak tehdy napsal Respekt, Lichačevov se s Nejedlým setkal na příkaz týmu prezidenta Vladimira Putina. Na schůzku do Ruska Nejedlý odcestoval i v roce 2020, když Andrej Babiš prohlásil, že by druhý jaderný tendr odsunul.

V roce 2018 do policejního protokolu uváděl Nejedlý jako zaměstnání post jednatele ve společnosti Famos Trading. Ta v rozporu se zákonem nezveřejňovala účetní závěrky. Když reportéři dosáhli jejich zveřejnění, ukázalo se , že společnost opakovaně získávala více než sto milionů korun na bezúročných půjčkách od neznámých subjektů. Zadlužená byla i v době, kdy sponzorovala stranu zemanovců.