Blažek dostal žlutou kartu, řekl premiér Fiala

Pavel Blažek musí vysvětlovat už dvě setkání s poradcem exprezidenta a lobbistou Martinem Nejedlým.

„Ujistil nás, že bylo náhodné, společenské, nemělo žádnou agendu, která by se týkala Ministerstva spravedlnosti či vlády jako celku. Znovu se omluvil, my jsme jeho omluvu přijali, a kdybych měl použít sportovní terminologii, Pavel Blažek dostal žlutou kartu,“ popsal premiér, co se odehrálo na dnešním ranním jednání špiček ODS.

A nemění na tom podle něj nic ani nové zjištění Seznam Zpráv. Nejedlý tvrdí, že se s Blažkem setkal také zhruba před čtvrt rokem. Blažek schůzku nepopírá, tvrdí však, že se odehrála v době, kdy byl Zeman ještě prezident.

„Pavel Blažek dementoval tuto věc, řekl, že se s panem Nejedlým nesetkal v době po skončení mandátu prezidenta Miloše Zemana. Mám-li si vybrat, zda věřit Pavlu Blažkovi, nebo Martinu Nejedlému, tak si vybírám pana ministra. Pokud by se ukázalo, že nemluvil pravdu, tak samozřejmě po žluté kartě následuje červená,“ dodal Fiala.

Blažek: Pravda může být směšná

Kauza kolem ministra spravedlnosti odstartovala minulý týden poté, co Seznam Zprávy zjistily, že Pavel Blažek seděl pět hodin v restauraci na oslavě poradce exprezidenta Miloše Zemana a lobbisty Martina Nejedlého. Hájil se tím, že ho tam zahnala nepřízeň počasí.

Premiér Petr Fiala označil setkání za nevhodné, na rezignaci to ale podle něj není. „Pro mě je důležité, že k tomu setkání došlo náhodně, nebylo to tak, že by pan ministr šel na jednání s panem Nejedlým, to si myslím, že by byl skutečně důvod pro to, aby skončil ve vládě,“ uvedl Petr Fiala.

Blažek schůzku vysvětloval ve středu i na plénu Senátu, kam přišel hájit některé své zákony. Před senátory se dušoval, že obsahem rozhovorů nebylo nic, za co by se musel stydět.

„Pokud má někdo představu, že se s někým sejdu v restauraci a budu s ním řešit takto závažné věci, například naši orientaci mezinárodní směrem k Rusku a podobně, tak tím říká, že jsem blázen, ne idiot, ale blázen,“ uvedl Blažek.

Zopakoval, že schůzka byla náhodná. „Pochopil jsem, že pravda může být směšná. Lidová tvořivost v tomto smyslu byla velice důsledná, sám jsem se musel usmát nad některými vtipy,“ řekl ministr.

Situaci prý politicky nedomyslel. „Co jsem nedomyslel politicky, to je pravda, já jsem upovídaný člověk, rád naslouchám, a bohužel jak se zakecám, tak neodcházím,“ dodal Blažek.

Blažkovu schůzku hodlají ve středu odpoledne řešit šéfové pěti koaličních stran. „Toto není krok, který by měl ministr spravedlnosti dělat, potkávat se s takovými lidmi. Argument bouřky a setrvání tam pět hodin pro mě není argument,“ uvedl například šéf lidovců Marian Jurečka.

„Nemyslím, že by tohle byl důvod pro výměnu ministra. Situace je odlišná od toho, kdyby byl zapojen do kriminální kauzy. Nechci to zlehčovat, má to obrovskou symbolickou váhu, ale zachovejme určitou střízlivost při posuzování personálních věcí ve vládě,“ řekl ministr školství Mikuláš Bek (STAN).

Podle ministra zdravotnictví za TOP 09 Vlastimila Válka nebyla schůzka šťastná, jde ale o vnitřní záležitost ODS.