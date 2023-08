„Neotřesitelný Blažek.“ Fiala ho jen tak neodvolá, dost mu dluží

Setkání s proruským lobbistou Martinem Nejedlým je další z řady pochybností kolem ministra spravedlnosti Pavla Blažka. Až dosud je všechny ustál - a s největší pravděpodobností se na tom nic nezmění ani po středečním jednání koaličních špiček.

Podle vládních zdrojů by bylo překvapením, kdyby koaliční partneři dotlačili premiéra k Blažkovu konci. Pokud ovšem ministr nečekaně nenabídne svou rezignaci sám.

Od nikoho z koaličních partnerů oficiálně nepadlo, že by měl Blažek skončit. „Nemyslím, že by tohle byl důvod pro výměnu ministra. Nechci to zlehčovat, má to obrovskou symbolickou váhu, ale zachovejme určitou střízlivost při posuzování personálních věcí ve vládě,“ říká ministr školství Mikuláš Bek (STAN).

O moc přísnější navíc politici nejsou ani mimo záznam - setkání ministra spravedlnosti s mužem, jehož tajné služby považují za bezpečnostní riziko, jim sice vadí, ale ne natolik, aby riskovali rozkolísání celé vlády, které by pravděpodobně nastalo.

„Je to ale úplně předposlední kapka a stačit už bude fakt jen drobná kapička, aby pohár trpělivosti přetekl,“ řekl Seznam Zprávám jeden z koaličních zdrojů. S tím, že premiér Petr Fiala i sám Blažek si to prý uvědomují.

Další zdroje zase mimo záznam přiznávají, že za jiných okolností by už po konci ministra volali. Jak ale dodávají, „s Blažkem je to těžké“ - jeho pozice je specifická a zdánlivě neotřesitelná.

Zaprvé má Blažek velký politický vliv ve vlastní straně a u premiéra. Koneckonců byl to on, kdo Petra Fialu přivedl do ODS, lobboval za jeho zvolení předsedou a od té doby je mu spojencem.

Kromě jiného Fiala Blažkovi vděčí za to, že jmenování jeho vlády proběhlo relativně poklidně - ačkoli tehdejší prezident Miloš Zeman mohl dělat potíže. Blažek zafungoval jako spojka na Hrad, a to ještě před volbami.

Tehdy Fiala, potažmo ODS, využila jedné z Blažkových největších předností v politice - dokáže se dohodnout s každým. A stejná vlastnost, která mu přinesla široké kontakty napříč stranami, je i částečným vysvětlením, proč Blažek i přes všechny své kauzy stále drží svou pozici.

„Na rezignaci to není“

Fiala se teď za Blažka ještě před jednáním koaličních špiček postavil s tím, že pětihodinovým setrváním na Nejedlého party Blažek sice pochybil, ale na rezignaci to není. A zaštítil i jeho vysvětlení, že schůzka byla náhodná, protože propukla bouřka.

Blažka obhajují i další členové vedení ODS. „Za mě má Pavel Blažek důvěru. Schůzka byla nešťastná z hlediska symbolického, ale neřešili spolu nic v souvislosti s vládní politikou či resortem spravedlnosti,“ uvedl místopředseda strany a ministr dopravy Martin Kupka.

Podle Kupky není důvod zpochybňovat Blažkovu verzi s bouřkou. „Moment schůzky byl opravdu náhodný, ten déšť si nikdo nevymyslel,“ řekl Kupka.

Seznam Zprávy oslovily některé ministry z ostatních stran, zda oni osobně věří, že Blažek se s Nejedlým potkal kvůli bouřce. Dotaz nechali bez odpovědi.

Roli v rozpačité reakci uvnitř koalice hrají i další faktory. Některé vládní strany mají své vlastní potíže - nejviditelnější ministr TOP 09 Vlastimil Válek je v problémech kvůli kauze ředitele IKEM a nedostatku léků, na STAN stále dopadá kauza Dozimetr.

„Podobné schůzky nejsou šťastné, nicméně to je vnitřní záležitost ODS. My jsme také řešili nějaké své záležitosti, svoje kauzy, to si řeší každá strana,“ uvedl ministr zdravotnictví Válek.

Zatím nejhlasitější jsou v kritice Piráti, kteří momentálně na svém fóru hlasují o výzvě k okamžitému odvolání ministra Blažka. Ti ovšem nemají dostatečnou politickou sílu. Ostatně již před dvěma měsíci si odhlasovali, že „Blažek ohrožuje důvěru v justici“, a zaúkolovali vedení strany, aby situace řešilo. Bartoš pak s Blažkem dohodl, že splní pět úkolů, které povedou k uklidnění situace.

To evidentně nestačilo. „Současné vyjádření Pavla Blažka nepovažujeme za dostatečné a vysvětlení budeme požadovat. Ministr Blažek zatím neuvedl nic, co by nás přesvědčilo, že se situací zabývat nemusíme,“ říká Ivan Bartoš. Na doplňující dotaz, zda budou Piráti požadovat Blažkův konec, už neodpověděl.

Ruce pryč

Z reakcí vládních stran je zřejmé, že by nejraději neměly s celou kauzou nic společného. Zodpovědnost za ni má podle nich nést premiér.

„Ministři se zodpovídají premiérovi, a to respektuji, ostatně předseda vlády je zároveň šéfem strany, která na post ministra spravedlnosti Pavla Blažka nominovala,“ říká šéfka TOP 09 Markéta Pekarová Adamová.

Ministr zahraničí Jan Lipavský (Piráti) pak rovnou na pirátské fórum napsal: „Nepřijímáme odpovědnost za cizí skutky, kterých jsme se nedopustili.“ Právě Lipavský by ale podle části ODS měl být Blažkovi vděčný - bylo to právě jeho jméno, se kterým měl Zeman při vzniku vlády největší problém.

Do Blažka se příliš hlasitě nestrefuje ani opozice, která je jindy v kritice vládních kauz aktivní. „Co teďka řešíte? Že byli v nějaké hospodě? Vždyť pan Blažek s panem Nejedlým dojednal vládu,“ uvedl například pro novinky.cz předseda hnutí Andrej Babiš.