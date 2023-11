Personální napětí v NBÚ: desítky výpovědí i žádosti o přivýdělky

Podle něj není žádoucí, když zaměstnanci žádají o druhou práci. „Nemyslím si, že je dobře, aby člověk, který rozhoduje o prověrkách, potom v samoobsluze snímal čárové kódy. Trochu to zlehčuji, ale nevidím to dobře. Neodpočine si a výkon práce potom není takový,“ upozornil.

„Pracujeme podle zákoníku práce, kdy musíme s každým zaměstnancem uzavřít dohodu, že to udělá, ostatně jako třeba u lékařů, a lidé už nemají příliš zájem na to, ty smlouvy uzavírat. Na příští rok na to tady nemáme žádné peníze a nebudeme mít z čeho přesčasy zaplatit,“ varoval šéf úřadu.

Cesta ven je podle Navrátila jednoduchá – zaměstnancům přidat. „Řešení vidím v tom, že by se lidé měli slušně zaplatit a na druhé straně by se mělo podívat na agendy, zda by se nedaly zefektivnit a zjednodušit. To je ale dlouhodobý proces.“