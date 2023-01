Piráti navrhnou ve Sněmovně Köpplovo odvolání z RRTV

Koaliční Piráti navrhnou ve Sněmovně odvolání Daniela Köppla z pozice člena Rady pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV). Oznámili to v dnešní tiskové zprávě. Köppl je spojován s volebním týmem prezidentského kandidáta, předsedy opozičního hnutí ANO Andreje Babiše. Podezření z možného střetu zájmů odmítá. Jeho aktuální vyjádření ČTK zjišťuje.

Sněmovní právníci ale také napsali, že jde o právní názor a výklad právních předpisů může podat pouze soud. Uvedli, že mohou existovat zcela protichůdné názory na to, zda Köppl svým jednáním vystupoval ve prospěch hnutí ANO. Posouzení a rozhodnutí, zda Köppl porušil výše zmiňované ustanovení zákona o nestrannosti a nezávislosti člena RRTV a o zákazu vystupovat ve prospěch politických stran a hnutí, náleží Poslanecké sněmovně, stojí ve stanovisku. Jestliže by Sněmovna usnesení o odvolání přijala, musela by je řádně odůvodnit, píše se v dokumentu.