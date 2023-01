Piráti se rozešli s Prahou Sobě. Koalice se Spolu a STAN je na spadnutí

Zastupitel Zdeněk Zajíček (ODS) uvedl, že vyjednávání pokročila natolik, že strany budou moci začít připravovat podklady pro to, aby mohly ve stranických orgánech schválit návrh koaliční smlouvy a doprovodné dokumenty. „Myslím si, že jsme v tuto chvíli už připraveni také 16. února na jednání zastupitelstva zvolit nové vedení Prahy,“ řekl Zajíček. Dosluhující primátor Zdeněk Hřib (Piráti) uvedl, že volba v únoru je ambiciózní plán, nicméně podle domluveného harmonogramu je to možné.

Představitelé stran se shodli, že jednání odblokovaly ústupky Spolu od původních návrhů rozdělení postů v městské radě a zároveň vystoupení Pirátů z aliance s Prahou Sobě. O vstup do koalice musí ještě rozhodnout Piráti ve vnitrostranickém hlasování. „O vstupu do jakékoliv koalice rozhoduje krajské fórum Pirátů,“ řekl Hřib. Spolu i STAN již mají vstup do koalice uvnitř svých stranických orgánů schválený.

V uplynulých měsících se strany neshodovaly mimo jiné na počtu zástupců stran v radě. Pirátům a STAN vadil původní návrh Spolu, podle něhož by Spolu mělo v 11členné radě šest zástupců včetně primátora. Rovněž odmítaly návrh vytvořit náměstka primátora pro investice. Podle Pirátů a STAN by tak byly odebrány radním části kompetencí a spolu s menšinou v radě by ji tak pouze doplňovali do celkového počtu. Spolu zase vadila snaha Pirátů, a původně i STAN, aby v radě byla Praha Sobě.