Piráti se schází kvůli kauze Kolářík: Co už víme a co ještě zbývá vysvětlit

Do hádky se zapojil i asistentčin manžel. V Koláříkově verzi vystupuje už od počátku, kdy měl spolu se svojí ženou vniknout do pokoje Koláříkových. V druhé verzi ho zavolala Jana Koláříková. To asistentku rozezlilo. „Po této informaci mě popadl vztek a snažila jsem se ji fyzicky napadnout, ale bránil ji můj manžel,“ popsala.

V další fázi se obě verze shodují – asistentka napadla Janu Koláříkovou, než jí v dalším útoku zabránil její manžel a Koláříková utekla do koupelny. Do té se asistentka dostala pomocí nože.

Dodala, že tuto fázi Kolářík prospal, neboť byl opilý. Hádka, která jejímu vniknutí do koupelny následovala, ho vzbudila, on asistentku začal škrtit, ona ho udeřila do obličeje, načež on jí dal facku, po které upadla.