Pirátské „odvolávání“ Blažka neprospívá koalici, míní ODS a lidovci

Koaliční partneři v čele s premiérem Fialou zkritizovali pirátské online hlasování o ministru spravedlnosti Pavlu Blažkovi (ODS). V hlasování, které vyvolala pirátská europoslankyně Markéta Gregorová, byly dvě třetiny účastnících se členů strany pro to, aby Blažek ve funkci skončil. Ten to už dříve odmítl.

Dodal, že počká na to, co mu k hlasování řekne pirátský předseda a vicepremiér Ivan Bartoš, který se chce na základě výsledků fóra s premiérem sejít a o Blažkovi se s ním bavit.

Končící předseda poslaneckého klubu KDU-ČSL a adept na ministra zemědělství Marek Výborný pak Seznam Zprávám řekl, že lidovcům tento způsob není blízký. „Skoro bych doporučil, aby se europoslanci věnovali hájení českých zájmů v Bruselu a nezatěžovali tímto koalici,“ rýpnul si Výborný do iniciátorky hlasování Gregorové.

Uvedl, že pokud by lidovci měli s kýmkoliv z ministrů problém, využili by k tomu dohodnutých standardních postupů. „I Piráti to měli možnost řešit na K5, Pavel Blažek jim zároveň nabízel i schůzku,“ vysvětlil.