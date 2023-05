Pistoli, kterou Zelenskému věnoval Pavel, vyráběli ve zbrojovce tři měsíce

Bezpečnostní situace především v Evropě se po vypuknutí války na Ukrajině změnila. Poptávku po zbraních má nejen země napadená Ruskem, ale i státy napříč kontinentem včetně Česka.

Generální ředitel České zbrojovky Jan Zajíc v rozhovoru pro Seznam Zprávy popsal, jak významný je ukrajinský trh nebo jaké zbraně do země dodávají.

„Tam se v zásadě bavíme o kompletním portfoliu pro ozbrojené složky – jde zejména o polymerové služební pistole, které jsou lehčí a jsou vhodné na trvalé nošení. Dále jsou to samopaly SCORPION EVO 3, útočné pušky BREN 2, pušky pro přesnou střelbu BREN 2 PPS, a také odstřelovačky CZ TSR,“ vyjmenovává druhy zbraní šéf České zbrojovky.

V rozhovoru také popsal, jak se vyráběla zbraň, kterou daroval prezident Petr Pavel svému ukrajinskému protějšku. Výroba speciální pistole z edice Řádu bílého lva se vyráběla přibližně tři měsíce a firma předem věděla, pro koho bude.

Jaká je aktuální ekonomická situace České zbrojovky? Mají čeští zbrojaři od vypuknutí války na Ukrajině žně?

Rok 2022 pro nás byl extrémně úspěšný, dosáhli jsme jak rekordních tržeb, tak rekordního hospodářského výsledku. Samozřejmě s tím se pojí všechny ty průvodní jevy, že jsme vyrobili a prodali rekordní počet zbraní v lepším sortimentu a tak dále. Co se týká prvního kvartálu roku 2023, tak nemohu komentovat informace dříve, než budeme prezentovat výsledky celé skupiny.

Firmě se obecně daří. Stále investujeme a za poslední roky držíme tempo investic někde mezi 300 až 500 miliony korun za rok. Firma díky investicím a zlepšování procesů dokáže dnes vyrobit více zbraní s menším počtem lidí.

Jak důležitý milník byl pro vaše podnikání začátek konfliktu na Ukrajině? Máte od té doby víc zakázek, nebo to prodej zbraní zásadně neovlivnilo?

Co se týká rusko-ukrajinské války, tam je aktuálně poptávka spíše po větších produktech nebo těžších zbraních. Jde třeba o tanky, obrněná vozidla, velkorážovou munici, protiletadlové systémy nebo drony.

My operujeme s tím, co má voják k dispozici na délku paže až po jeden kilometr. Tam se prostřednictvím našeho Ministerstva obrany a také jeho Agentury pro mezivládní obrannou spolupráci (AMOS) na dodávkách ručních palných zbraní Ukrajině podílíme.

Je možné v obecné rovině sdělit, jaké zbraně dodáváte na Ukrajinu?

Naše firma vyrábí z pohledu zákazníka dvě skupiny portfolia. Jde o zbraně pro ozbrojené složky, což jsou nejenom armády, ale i třeba policisté, vězeňské služby, pohraniční služba a podobně. Poté jde o produkty pro komerční trh, tedy sport, lov, hobby.

Co se týče Ukrajiny, tam se v zásadě bavíme o kompletním portfoliu pro ozbrojené složky – jde zejména o polymerové služební pistole, které jsou lehčí a jsou vhodné na trvalé nošení. Dále jsou to samopaly SCORPION EVO 3, útočné pušky BREN 2, pušky pro přesnou střelbu BREN 2 PPS, a také odstřelovačky CZ TSR.

Vyjmenované zbraně tedy putují na Ukrajinu. Můžete říct, kdo je koncový zákazník?

Zákazníkem jsou ukrajinské ozbrojené složky. Drtivou většinu těchto transakcí děláme přes naše Ministerstvo obrany a přes agenturu AMOS. Obchodní řetězec je na mezivládní úrovni.

Jak vypadá cesta objednaných zbraní, vše jde přes české Ministerstvo obrany, které je v roli zprostředkovatele?

Ano, většinou to tak je.

Cenu za zbraně si vyjednáváte, předpokládám, vy a řešíte s odběratelem?

Cenu určujeme my.

Jak je pro vás Ukrajina důležitý trh?

Zatím velmi minoritní. Jak jsem již zmiňoval, největší zájem je teď o těžší techniku. Stále ale pracujeme na tom, abychom Ukrajině dokázali pomoct. Budujeme další vztahy, zjišťujeme poptávku a zájem.

Lze Ukrajině pomoci jinak než dodávkami zbraní?

Určitě, nedodáváme jenom zbraně, ale dodáváme třeba také kompletní balistickou ochranu - přilby nebo vesty. To dělá naše sesterská společnost 4M Tactical.

Vzhledem k tomu, že nejsme jenom výrobní, ale také obchodní firma, tak určitě dokážeme pomoct například ohledně munice, třeba i velkorážní, protože máme v rámci skupiny obchodní společnost Colt CZ Defence Solutions, která právě toto řeší. Díky tomu, že na tom trhu působíme, tak máme snazší přístup i ke střelivu do našich zbraní.

Je prostor působit přímo na ukrajinském trhu, až válka skončí?

Přejeme si, aby konflikt byl co nejdříve u konce. Myslím si, že na určitý formát, řekněme, transferu technologie nebo průmyslové spolupráce, bude prostor po válce. Myslím si, že ten současný konflikt je opravdu velké poučení, abychom za tím neudělali jenom čáru, ale byli připraveni náš prostor bránit i do budoucna.

Umíte si představit, že by Česká zbrojovka otevřela výrobní závod na Ukrajině?

K tomu mohu říct jednu věc. Umíme transferovat technologii. Máme za sebou velmi úspěšnou spolupráci s maďarským státem, kam jsme dokázali transferovat výrobu pistolí a útočných pušek. Na dalších projektech různých fází transferu technologie pracujeme i pro jiné vlády.

Pistole pro Zelenského

Prezident Petr Pavel daroval ukrajinskému prezidentovi ručně rytou pistoli CZ 75 z edice Řádu bílého lva. Vy jste ji vyrobili. Věděli jste předem, pro koho je?

Pro nás je to obrovská prestiž a velmi si vztahu mezi panem prezidentem Pavlem a Zelenským vážíme. Jsme hrdí, že pan prezident daroval právě naši zbraň. Ano, měli jsme několik dní předem signály, že to bude pro ukrajinského prezidenta.

Jde z ní střílet, nebo to je na výstavu?

Celá edice CZ 75 Řád bílého lva představuje běžně použitelné zbraně, plně funkční, vyzkoušené, otestované, stejně jako každá jiná zbraň z naší produkce. Tyto zbraně se liší tím, že jsou víc dekorovány, například zlacením nebo rytinou. Vydrží veškeré nároky, které klademe na běžnou sériovou produkci.

Jak dlouho trvá výroba speciálního kousku?

Trvá to přibližně tři měsíce.

Většinu zbraní vyvážíme

Jak je pro vás významný zákazník česká armáda?

Zcela zásadní. S Armádou České republiky máme velmi dlouhou a dobrou spolupráci. Svědčí o tom fakt, že v loňském roce jsme podepsali navýšení limitu původní rámcové smlouvy z dubna 2020. To navýšení bylo o více než jednu miliardu korun.

To znamená, že zvyšujeme dodávky útočných pušek CZ BREN 2, pistolí CZ P-10 a dalších zbraní, včetně příslušenství, a to v závislosti na aktuálních potřebách Armády České republiky. Pro nás je velmi důležitou referencí fakt, že jako domácí firma vyzbrojujeme naši armádu. Je to pro nás velmi důležitý strategický referenční partner a jsme velmi rádi, že jsme dokázali takovou spolupráci vytvořit.

Když spolupracuje s resortem obrany, je vždy vše transparentní?

Ano, velmi. Není tam žádný problém.

Když se zaměříme na civilní sektor. Roste prodej zbraní v Česku?

Ano, v Česku vnímáme mírně rostoucí trend. Drtivou většinu zbraní ale vyvážíme. Ohledně zbytku světa máme obrovskou výhodu, že celkem zásobujeme zhruba sto zemí. Naše produktové i zákaznické portfolio je velmi široké.

Je zvýšený zájem o zbraně z členských států v NATO? V Evropě se státy předhání ve zbrojení.

Do ozbrojených složek členských států NATO v Evropě dlouhodobě dodáváme, ale nemohu být úplně konkrétní co, kam a v jakých počtech. Mohu prozradit, že aktuálně máme rozpracovaných několik větších zakázek pro ozbrojené složky. Naznačím, že jde o jižnější nebo severovýchodnější země v Evropě. Zájem tedy určitě vnímáme a věříme, že drtivá většina z toho se přetaví v konkrétní objednávky.

Jak nyní vypadá výroba zbraní v Uherském Brodě?

Vždy to může být lepší. Investovali jsme a dále investujeme do výrobních kapacit. Ta je dnes dostatečná. Co se týká nejbližší budoucnosti, tak máme několik velkých kontraktů, ať je to třeba pokračující spolupráce s českou armádou, nebo velký kontrakt v Thajsku, kde se bavíme řádově o desítkách tisíc kusů zbraní.

Jaká je situace se zaměstnanci? Máte jich dostatek?

Máme zhruba 1400 zaměstnanců a dostatečnou kapacitu na výrobu. Žijeme v areálu, jehož základy jsou položeny v roce 1936 a který jsme postupně vylepšovali. Struktura závodu byla v roce 1936 koncipována tak, že musí vypadat jako obydlená oblast nebo zóna, aby se při nějakém leteckém náletu nejevila jako průmyslový areál, což má v dnešní době řadu omezení, a proto jsme si vypracovali koncepci areálu a analýzu, jak v našich podmínkách udělat moderní výrobu.

Prostor máme dostatečný. Chceme se v dlouhodobém investičním plánu více zkondenzovat a to nám umožní vyrábět ještě efektivněji. Chceme do budoucna navýšit výrobní kapacity o 20 až 30 procent, než máme dnes. Strojní kapacity a dostupné plochy jsou z hlediska expanze dostatečné.

Co se týká počtu lidí, hodně se díváme na produktivitu a kvalitu. Dokážeme se stejným počtem zaměstnanců vyrobit podstatně více zbraní, a obráceně. Na výrobu jednoho kusu zbraně potřebujeme méně zaměstnanců.

Jak dlouho trvá výroba jedné zbraně?

Od objednávky, kdy to zadáme do výroby, tak to jsou řády týdnů.

Jaké jsou pro vás teď nejdůležitější priority do budoucna?

Celá naše skupina Colt CZ Group má růstovou ambici. Naším cílem je stát se největší společností na výrobu ručních palných zbraní na světě. Do konce roku 2025 bychom také chtěli dosáhnout jedné miliardy eur tržeb při zachování určité ziskovosti.

Nedíváme se na naši firmu jen jako na nějakou investici, kterou za tři roky jiným způsobem zužitkujeme. Chceme firmu, konkrétně myslím závod v Uherském Brodě, předat dalším generacím a nadále firmu rozvíjet. Abychom těch dosavadních 87 let úspěchu dokázali přetavit na dalších 87 a možná 187 nebo 287 let úspěchu. Vnímáme, že to nejdůležitější, co je před námi, je neustálý rozvoj produktového portfolia. Reagovat na požadavky trhu nejenom v sektoru armádním, ozbrojených složek, ale i v tom komerčním.