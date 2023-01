Čeští zbrojaři díky Ukrajině zažili rekordní rok

„Bylo to od zemí, které například měly munici vhodnou pro ukrajinské jednotky,“ říká Jiří Hynek, prezident Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu.

Letos ale výrobci tak úspěšný rok mít nebudou, přestože válečný konflikt na Ukrajině pokračuje. „My jsme v loňském roce hodně sahali do zásob toho, co jsme měli vyrobeno. Nyní už musíme všechno vyrábět. Chybí materiál, chybí pracovníci a není to vůbec jednoduché,“ říká šéf tuzemských zbrojařů v rozhovoru pro SZ Byznys.