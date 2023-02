Poslanci ANO a SPD nebudou bojkotovat inauguraci. Babiš se nevyjádřil

„Respektuji plně výsledky voleb, určitě se inaugurace zúčastním. Myslím si, že by bylo lehkovážné dělat nějakou demonstraci, že tam nepůjdu,“ řekl poslanec ANO.

„Pozvánku dnes obdržel celý poslanecký klub, je to oficiální schůze Poslanecké sněmovny, jsme zvyklí chodit do práce, takže se samozřejmě zúčastním,“ řekl v pátek předseda SPD Tomio Okamura.

Pavel složí slib do rukou předsedy Senátu Miloše Vystrčila (ODS) na společné schůzi obou parlamentních komor, která se uskuteční od 14 hodin ve Vladislavském sále, pak přednese projev. Schůze by měla trvat asi 50 minut, poté se hosté přesunou z Vladislavského do Španělského sálu.