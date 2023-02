Te Deum i uctění lebky. Co se bude dít po inauguraci v katedrále?

„Zavolal mi pan ředitel České filharmonie a řekl, že by Česká filharmonie hrozně ráda zahrála Dvořákovo Te Deum v katedrále, protože to je oslavná skladba, která byla vždycky určena pro vznešené události. Nabídl nejlepší složení České filharmonie pod taktovkou Jakuba Hrůši. A my jsme říkali: ‚To by bylo krásné,‘“ komentovala výběr skladby budoucí kancléřka Jana Vohralíková.