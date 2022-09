Energetická krize dolehne i na poslance. Ve Sněmovně omezí topení

Poslanci i zaměstnanci Sněmovny by se měli připravovat na to, že během jejich pobytu v prostorách dolní komory bude v zimě chladněji.

„Vytápění v jednacím sále bude na 20 stupňů a na chodbách to bude nižší. V průměru to bylo doteď 23 stupňů, teď to bude ve dne 20 stupňů. Mně to nevadí, naopak,“ řekla Seznam Zprávám místopředsedkyně Sněmovny Věra Kovářová (STAN).