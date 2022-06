Poslanci schválili „jurečkovné“. Pět tisíc dostanou rodiny s dětmi do 18 let

Poslanci ve zkráceném jednání schválili mimořádný pětitisícový příspěvek na dítě. Pro hlasovalo 156 ze 166 přítomných poslanců, nikdo nebyl proti. Zdrželo se jen šest poslanců z hnutí ANO a dva z TOP 09.

Po několikahodinovém jednání prošla původní varianta navrhovaná vládou. Velkorysejší návrhy ze strany opozičních poslanců Sněmovna zamítla. Příspěvek pět tisíc korun tedy dostanou rodiče dětí, které do konce července dovrší 18 let nebo se narodí do konce letošního roku. Hrubý příjem rodiny musí být do jednoho milionu korun. Nárok by mělo mít zhruba 1,56 milionu dětí.

Opozice původně chtěla, aby příspěvek dostali i rodiče starších dětí, které ještě studují, to neprošlo. „Vláda poškodila rodiče dětí od 18 do 26 let, které jsou nezaopatřené,“ řekl po hlasování předseda SPD Tomio Okamura.

„Těm, kteří pobírají příspěvky na dítě, bude příspěvek vyplacen do konce srpna automaticky. Ostatní budou muset vyplnit žádost,“ uvedl ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL). Dodal, že žadatelům bude kromě úřadů práce k dispozici i 6,5 tisíce CzechPointů.

Vláda si na začátku jednání musela poslechnout hlasitou kritiku ze strany opozice. Té k tomu nahrálo i dnes zveřejněné rozhodnutí rakouské vlády, která připravila pro své občany plošnou finanční pomoc na zvládnutí inflace.

„Rakousko pomáhá masivně, cílí to napříč společností. V první fázi bude pomoc ve výši 700 miliard korun,“ uvedla předsedkyně poslaneckého klubu hnutí ANO Alena Schillerová.

Zamítnuté pozměňovací návrhy hnutí ANO 1 – 5000 korun každý měsíc až do konce roku 2022 pro všechny nezaopatřené děti do 26 let 2 – 5000 korun každý měsíc až do konce roku 2022 pro všechny nezaopatřené děti do 26 let z rodin s příjmem do 1 milionu korun 3 – 5000 korun každý měsíc až do konce roku 2022 pro všechny nezaopatřené děti do 18 let z rodin s příjmem do 1 milionu korun 4 – jednorázový příspěvek 5000 korun pro nezaopatřené dítě do 26 let z rodiny s příjmem do 1 milionu korun (podobný pozměňovací návrh předložilo i hnutí SPD) 5 – jednorázový příspěvek 5000 korun pro nezaopatřené dítě do 18 let nebo do 21 let, pokud se soustavně připravuje na budoucí povolání v denním studiu na střední škole (podobný návrh předložilo i hnutí SPD)

Jurečka takové srovnání odmítl. „Nevidím velký rozdíl mezi nimi a námi. My chceme přispět dětem, to oni udělali také. Oni k tomu přidali ještě částku pro dospělé, ale u nás zase platí vyšší odpočet na poplatníka,“ uvedl.

Hnutí ANO přispěchalo hned s pěti návrhy. Jejich přehled přinášíme v boxu. „Nejširší návrh je vyplácení po dobu šesti měsíců pro každé nezaopatřené dítě do 26 let. Tato plošnost by byla dočasná, a to z důvodu, že je to nejrychlejší a nejméně komplikované pro všechny,“ vysvětlil poslanec Aleš Juchelka (ANO), který má v hnutí na starost sociální politiku.

Plošným poskytnutím příspěvku by se podle něj zamezilo zahlcení úřadů práce nebo CzechPointů, což s sebou ponese další náklady. „Když to bude plošně, bude to hned a pro všechny. Navíc dobrovolné. Kdo nebude chtít, tak si nezažádá. Může si říct: Jsem bohatý a jsem zodpovědný, tak si nezažádám,“ uvedl Juchelka.

„Když říkáte A – že máme peníze vydat, tak řekněte i B – kde na to máme vzít,“ odmítl návrhy ANO ministr Jurečka. Finance by hnutí ANO prý hledalo v ČEZu nebo z vybraných daní. „O dividendách ČEZu mluvíme pořád dokolečka. Navíc má vláda teď mnohem vyšší výběr na daních. A my si myslíme, že by bylo správné to plošně rozpustit,“ vysvětlil poslanec.