Poslancům se nedaří zbavit marketéra ANO. Chce se obrátit na soud

„Opozice to blokuje. Celý proces proběhl, pan Köppl využil možnost odvolání, všechny termíny ale proběhly a na programu to bylo už dvakrát,“ říká poslanec Jan Lacina (STAN). Kupříkladu na začátku dubna, kdy byl bod zařazen na čas po jiných pevných bodech, se opozičnímu hnutí ANO podařilo ho doslova o několik minut „vyobstruovat“.

Sám Köppl se k tomu, že se bod jeho odvolání stále odsouvá, nechce vyjadřovat. Záměr obrátit se na soud v případě, že k odvolání z rady dojde, však Seznam Zprávám potvrdil. „Pokud by k tomu došlo, touto cestou půjdu. Už za sebou mám nějaké konzultace,“ uvedl a dodal, že kdyby neměl pocit, že to bude mít naději na úspěch, nepouštěl by se do toho.