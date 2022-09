Poslankyně podává stížnost na Okamuru. Za „prasárnu“ vůči Pekarové

„Poslanec by měl být jakýmsi etalonem chování k ostatním lidem. To, co předvedl pan Okamura, bychom neměli na půdě Sněmovny tolerovat. Poslouchá nás hodně lidí, kteří pak některé názory přebírají. Tyto věci by se na půdě Sněmovny neměly vůbec řešit. Muži by takovouto věc vůbec neřekl,“ řekla Seznam Zprávám Potůčková, která stížnost nejdříve probrala přímo s předsedkyní Sněmovny.