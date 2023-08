Pragocentrismus a sobeckost, říká hejtman o změně, kterou koalice smetla

Vládní vyjednavači během středečního jednání zavrhli změny, které by změnily poměry ve financování hejtmanství. „Je to alibismus,“ říká v rozhovoru pro Seznam Zprávy pardubický hejtman Martin Netolický (SOCDEM).

Jeho kraj patří mezi ty, které dlouhodobě nejvíce tratí na historickém systému, který rozděluje peníze podle situace v regionech staré dvacet let. Změnu podle něj nemohou dohodnout jen hejtmani či hejtmanky, ale rozhodnout se musí stát.

Po letech to aspoň na chvilku vypadalo, že dojde k změně poměru financování krajů. Nakonec z toho opět není nic, co tomu říkáte?

Zklamání je slabé slovo, z mého pohledu je to zásadní chyba. Byla to unikátní možnost ke změně totálně nespravedlivého systému, který za 20 let způsobil obrovské rozdíly ve financování krajů. Za poslední dva roky na návrhu bylo odvedeno opravdu hodně práce a během jednoho jednání je hozeno všechno pod stůl.

Jsem zklamaný i z toho, že každý se dívá nikoliv na systém, ale na svůj vlastní prospěch a vůbec si neuvědomuje, že nastavujeme systém ne pro sebe, ale pro fungování územních samosprávných celků na dlouhou dobu dopředu, tedy i pro naše nástupce. U mnoha lidí, kteří o tom rozhodovali, v tom tak cítím jistou míru sobeckosti a bezohlednosti.

Víte, jak jednání probíhalo? Proč to nevyšlo?

Podle mých informací zásadní problém měla Praha. Mně jako daňovému poplatníkovi - ne jen jako hejtmanovi Pardubického kraje - vadí, že Praha dostává peníze, které jí zůstávají na účtu, a není schopná je dlouhodobě proinvestovat. Peníze z rozpočtového určení se v Praze kumulují, zatímco ostatní kraje musejí různě využívat úvěry, aby vůbec financovaly svůj rozvoj.

Mimochodem Praha je třeba město, které jedná s Českou poštou o nákupu velmi lukrativní nemovitosti v centru, v Jindřišské ulici. To si žádný jiný kraj nemůže dovolit, protože takovou hotovost k dispozici nemá. A pro Prahu to není problém.

Je to přesně ukázka pragocentrismu.

Návrh Asociace krajů, který vládní vyjednavači odmítli:

Co to pro vás osobně znamená?

Je to pro mě obrovskou, obrovskou zkušeností. Je to vlastně zjištění, že jste-li starosta nebo hejtman, který je zároveň poslanec nebo senátor, tak v takovýchto rozhodujících momentech je to vaše obrovská výhoda. Zatímco my ostatní přihlížíme zdálky a snažíme se všem vysvětlovat, tak ti, kteří kumulují funkce, nakonec rozhodují.

Pro mě to je fatální sdělení pro to, jak postupovat dál, byť mám pocit, že člověk má zastávat jenom jednu pozici na plný úvazek a říkal jsem to vždy. Je to přesně ukázka toho, že když někdo má možnost prolézat poslanecké a senátorské kluby napřímo a říkat tam své postoje, tak má mnohem větší vliv než my ostatní, kteří se snažíme dělat jenom jednu práci a pořádně.

Může to vést k tomu, že Martin Netolický bude chtít kandidovat do Sněmovny?

Pokud bych měl být prospěšný a aby ten hlas byl slyšet ještě víc, tak to bohužel budu muset zvážit. Upřímně mám pocit, že když jste z kraje, který je dlouhodobě podfinancován, máte v ruce jako jedinou zbraň tak plácačku na mouchy.

Pardubický kraj dostává dvacet let z pořádku o půl miliardy a dneska klidně ve srovnání s některými kraji až o 1,7 miliardy korun ročně méně. Stále jsem častován různými podněty, dotazy a kritikou, že máme ve špatném stavu silniční infrastrukturu a to je důvod.

Vy víte, které strany změnu nepodpořily? Sama vím, že to byla TOP 09 kvůli Praze a nedohodě regionů.

Já bych to nerad říkal. „Topka“ mne překvapila, vždy byla silná i ve středních Čechách. Ty jsou zrovna jedny z těch, které jsou hluboce podfinancované a je to dáno právě tím, že systém je 20 let neměnný. Přitom střední Čechy mají nesrovnatelně víc obyvatel, než měly před dvaceti lety, a nároky na infrastrukturu kolem Prahy v rámci suburbanizace jsou takové, že zrovna střední Čechy by si zvýšení podílu zasloužily.

Evidentně vznikla vlna odporu napříč politickým spektrem a dominantně samozřejmě pokud jde o Prahu. Zaslechl jsem, že někteří poslanci vyhrožovali, že pokud se změní rozpočtové určení daní pro ten daný kraj, tak že nepodpoří konsolidační balíček. Plně návrh podpořili akorát zástupci STAN.

Kolik peněz dostávají kraje na obyvatele (v tisících) Kraj 2005 2018 2019 2020 2021 2022 Hl. m. Praha 32,4 47,2 50,7 47,6 53,0 63,1 Středočeský kraj 4,9 7,2 7,8 7,3 8,1 9,4 Jihočeský kraj 5,6 9,6 10,3 9,7 11,0 12,7 Plzeňský kraj 5,4 8,9 9,6 8,9 10,1 11,8 Karlovarský kraj 5,1 9,2 10,0 9,4 10,6 12,6 Ústecký kraj 4,1 7,1 7,8 7,4 8,3 9,8 Liberecký kraj 4,5 7,5 8,2 7,7 8,7 10,1 Královéhradecký kraj 4,8 8,3 9,1 8,6 9,7 11,3 Pardubický kraj 4,5 7,8 8,3 7,9 8,9 10,3 Kraj Vysočina 6,0 10,3 11,2 10,5 11,9 13,7 Jihomoravský kraj 3,4 5,7 6,2 5,8 6,6 7,7 Olomoucký kraj 4,3 7,6 8,2 7,8 8,8 10,2 Zlínský kraj 3,7 6,4 7,0 6,6 7,5 8,7 Moravskoslezský kraj 3,1 5,7 6,2 5,9 6,7 7,7 Celkem 3,9 6,5 7,0 6,6 7,5 8,7 Pozn.: V případě Prahy je započtena i částka, kterou Praha v rámci rozpočtového určení daní získává jako hlavní město. Pozn. 2: Současné poměry vznikly jako odraz částek, které stát platil za služby, které vznikem krajů přešly na kraje, neřídí se tedy jen počtem obyvatel. Nižší procento u Moravskoslezského kraje například vychází mimo jiné z toho, že v kraji je nižší počet silnici II. a III. třídy. Zdroj dat: Ministerstvo financí ČR

A myslíte, že je vůbec možné, aby k změně někdy v budoucnosti došlo?

Ano, ale musí to rozhodnout stát. Když se to dělá způsobem: dohodněte se mezi sebou, nedáme vám ale ani o korunu navíc, tak někdo musí dostat méně. To by se do systému muselo dát víc peněz, aby ten, který dneska má nejvíc, zůstal aspoň na svém.

Jak se to dělá teď, je alibismus. Když se nastavovalo rozpočtové určení daní pro obce, tak taky nebylo řečeno, že se 6250 obcí má dohodnout. Přitom bychom našli obce, které na přepočtu tratí.

Toto jsou věci, které má systémově nastavit stát prostřednictvím Ministerstva financí. Přece nenecháme dohadovat hejtmany mezi sebou a vytvářet umělou rivalitu, když někdo v minulosti špatně nastavil systém. Bohužel k tomu musíte mít poměrně širokou politickou podporu a především odvahu. A zatím se ukazuje, že ta není.

Takže teď to vypadá, že se pojede ve starých kolejích. Co to znamená pro váš kraj a jeho obyvatele?

Je to zásadní sdělení. Ať teda někdo nahlas při projednávání konsolidačního balíčku řekne: vážení občané z krajů, kde dostáváte méně peněz, jste méněcenní.