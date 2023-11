Naprosté ignorování reálného života, tepe Středula Fialu za nákup v Německu

Předseda Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) Josef Středula se dnes odpoledne chystá za prezidentem Petrem Pavlem i za předsedy vládních stran a ministrem financí Zbyňkem Stanjurou. Schůzka je naplánovaná kvůli odborářské stávce, která se odehraje v pondělí 27. listopadu.

V rozhovoru pro Seznam Zprávy říká, že stále zůstává idealistou a věří, že vláda požadavky odborů splní a ke stávce nebude muset dojít. „Vláda je největší zaměstnavatel v České republice a má obrovský vliv na vývoj v jednotlivých krajích v České republice,“ míní.

Podivil se také nad tím, že až nyní se premiér zabývá nepoměrem mezi cenami v Čechách a v zahraničí. „Je zvláštní, že pan premiér po 30 letech zjišťuje, že máme rozdílné ceny nebo máme vyšší ceny, než mají naši sousedi. To přece ukazuje naprosté ignorování reálného života,“ prohlásil.

S čím dneska za politiky jdete? Jdete vyjednávat, nebo jim pohrozit?

Samozřejmě nejvíc bych si přál jít za panem prezidentem a popovídat si o tom, jak se mu daří, jak se má, jaké má nové zkušenosti a tak dále. Ale to není bohužel předmětem. Předmětem je to, že jsme vyhlásili na 27. listopad den protestů. Chci seznámit pana prezidenta se stanoviskem odborů k zákonu o státním rozpočtu a konsolidačnímu balíčku, ale také s důvody, které nás vedou k protestům. Zajímá mě, jak se na ty věci dívá on osobně.

A samozřejmě předpokládám, že jedno z témat se bude týkat vývoje reálných mezd, inflace a vývoje ekonomiky z naší strany a podobně.

Požádáte pana prezidenta o podporu vašich kroků?

Předpokládám, že za panem prezidentem nepůjdu s tím, aby byl proti našim krokům.

Vyvrcholením vašich protestů má být právě 27. listopad. Je možné, že byste si ho ještě nějakým způsobem nechali prezidentem či představiteli vlády vymluvit?

Já zůstávám idealistou.

Co si slibujete od druhé schůzky s představiteli vládních stran a s ministrem financí? Tam to bude, předpokládám, tvrdší než u prezidenta…

Já si myslím, že ani jedno z jednání nebude idylické. U jednání na Úřadu vlády máme jasný cíl, a to dosáhnout růstu platů zaměstnanců veřejné správy. Protože to, co se děje ve veřejné správě, má samozřejmě velký dopad do celé ekonomiky, jestliže takřka 700 tisíc zaměstnanců neobdrží žádný růst vývoje platů, tak to znamená jednoznačný očekávaný propad vývoje ekonomiky.

Jdete tam ještě s něčím?

Další téma, které probereme jak s panem prezidentem, tak se členy vlády, je to, že očekáváme dynamický růst minimální mzdy. Protože jestliže země, jako je Polsko, které je ekonomicky méně výkonné než Česká republika, bude mít minimální mzdu někde přes úroveň 22 tisíc korun a my možná snad někdy 19 500 korun, tak si myslím, že to není fér vůči zaměstnancům.

A když ještě do toho zohledním včerejší video pana premiéra, jak se vydal do Německa, tak máme tady taky ještě zásadní rozdíl, nejenže ceny u našich sousedů jsou nižší než naše, ale naše mzdy ve srovnání s Německem jsou pouze třetinové. A to je zvláštní, že toho si nikdo nevšímá. Očekávám, že když chceme mít podobnou kupní sílu, tak to taky musí vypadat na příjmech obyvatel.

Co se týče mezd, neměli byste jít spíš za zaměstnavateli než za vládou?

Vláda je největší zaměstnavatel v České republice, paní redaktorko.

Ale ekonomiku táhne soukromý sektor…

Vláda je největší zaměstnavatel v České republice a má obrovský vliv na vývoj v jednotlivých krajích v České republice. Kdyby nebylo veřejné správy, tak některé kraje budou úplně na zádech. Takže my budeme dnes jednat s největším zaměstnavatelem v České republice.

Co se týká soukromého sektoru, náš požadavek je růst mezd o osm až deset procent pro rok 2024. Nedávno vyšla zpráva, jak obrovské množství dividend opustilo Českou republiku za prvních osm měsíců. Je tak naprosto zřejmé, že firmy, které tady jsou, a primárně ty, které jsou v cizím vlastnictví, generují nebývalé hospodářské výsledky. A my si samozřejmě o ně budeme říkat, protože není důvod, když firmám zisky rostou, proč by také neměly růst reálné příjmy zaměstnanců.

Na začátku rozhovoru jste zmínil, že stále zůstáváte idealistou. Co by vám představitelé vlády museli dnes slíbit, abyste 27. listopad odvolali?

Myslím si, že by měli být v prvé řadě velmi kreativní, protože my naše požadavky vznášíme dlouhodobě. A když vyselektuju některé, tak samozřejmě všechny, které se týkají konsolidačního balíčku, růstu mezd a platů, růstu minimální mzdy, důchodů, předčasných odchodů do důchodu pro těžké profese a podobně – to je celá obrovská paleta dluhů, které nadělala už současná vláda.

Asi se nedá předpokládat, že by na všechny tyto vaše požadavky kývli. Tak tedy počítejme s tím, že stávka 27. listopadu bude platit…

Zůstávám idealistou…

Ano, to už jste řekl, ale můžete naznačit, jak máte stávku naplánovanou? Bude symbolická, nebo budete chtít zablokovat republiku či nějaké místo v Praze?

Tyto věci se probírají uvnitř odborů, ale samozřejmě jsme řekli, že bude stávka. Zveřejnili jsme také, že jsou čtyři odborové svazy, které do té stávky rozhodně jdou – třeba odborový svaz Kovo nebo odborový svaz Dřevo, lesy, voda a stejně tak jsou to kola Odborového svazu státních orgánů, třeba Českomoravský odborový svaz pracovníků školství. Určitě i další nás budou podporovat, některé nemohou stávkovat, protože to mají zakázáno zákonem, ale každopádně ta podpora je veliká.

Plánujeme, že proběhne demonstrace s tím, že se setkáme ve 12:30 na náměstí Jana Palacha v Praze a půjdeme pochodem na Malostranské náměstí, kde v jednu hodinu bude demonstrace.

Kolik lidí v Praze očekáváte? Malostranské náměstí není úplně velké…

Já myslím, že naštvanost v České republice výrazně převyšuje 50 procent práceschopného obyvatelstva. Myslím, že to je zřejmé a je to cítit na průzkumech veřejného mínění a popularitě politických stran v České republice. Těch, kteří jsou opravdu naštvaní, je obrovské množství a nejsou to jenom zaměstnanci, jsou to také důchodci či podnikatelé. Takže věřím, že podpora bude veliká.

Hodláte třeba aspoň symbolicky zablokovat Úřad vlády, Sněmovnu, část Prahy?

Mně je líto už ta samotná skutečnost, že musíme demonstrovat za to, abychom dali najevo, že nejsme spokojeni s vývojem České republiky. A jak už jsem řekl, je zvláštní, že pan premiér po 30 letech zjišťuje, že máme rozdílné ceny nebo máme vyšší ceny, než mají naši sousedi. To přece ukazuje naprosté ignorování reálného života. (Glosu k tématu si můžete přečíst zde.)

Takže já bych byl nejradši, a znovu se vrátím k tomu slovu, rád bych byl idealistou, že politik ví, jaký je život v České republice, jak se žije lidem. Bohužel se stane, že na počátku roku lidem kvůli inflačním doložkám k nájemním smlouvám ještě k cenám energií vyletí nájmy. Myslím si, že únor příštího roku otevře oči úplně všem a pozná se, do jaké míry vláda hraje s občany této země vabank.

Takto viditelné akce rády přitahují i opoziční politiky. Uvidíme vás zase na pódiu s Andrejem Babišem, Tomiem Okamurou, Kateřinou Konečnou? Nebo jste poprosil, aby toto nechali jenom ve vaší režii?