Šéf ČNB Michl může přijít o místo. Jeho prověrku chce řešit prezident Pavel

„Bezpečnostní prověrku guvernéra ČNB považuji za důležitou záležitost, které budu po inauguraci určitě věnovat pozornost, v tuto chvíli ale nejde nic předjímat a je potřeba vyčkat na závěry šetření NBÚ. Pokud by současný guvernér prověrku opravdu nezískal, případně pokud by bankovní rada rozhodla, že výkon funkce guvernéra není možné vykonávat pouze s tajnou prověrkou, budeme diskutovat další kroky,“ řekl zvolený prezident Petr Pavel pro Seznam Zprávy.

Nejvyšší stupeň bezpečnostní prověrky vyžadují vnitřní předpisy ČNB, guvernér by bez ní neměl mít přístup k některým utajovaným informacím potřebným k jednání vlády nebo Bezpečnostní rady státu.

Guvernér Michl v současnosti disponuje prověrkou pro stupeň Tajné. „Rovněž je držitelem Potvrzení pro přístup k utajovaným informacím NATO (tzv. certifikát NATO) na stupeň utajení NATO SECRET. Loni v květnu požádal o prověrku pro stupeň Přísně tajné. Bezpečnostní řízení ohledně udělení prověrky ze strany NBÚ probíhá, a to ve standardní lhůtě v souladu se zákonem,“ stojí v prohlášení mluvčí ČNB Petry Krmelové.

Bývalý guvernér ČNB Zdeněk Tůma míní, že šéf národní banky by měl disponovat prověrkou na stupeň Přísně tajné. „ČNB je významnou institucí s rozsáhlými pravomocemi, měl by ji vést člověk, u kterého není žádná pochybnost, že má jakýkoliv problém z bezpečnostního hlediska. Chceme maximálně důvěryhodného člověka i pro důvěryhodnost instituce,“ řekl Seznam Zprávám Tůma, který byl před prezidentskými volbami členem expertního týmu Petra Pavla.

„Klíčovým argumentem je, že ČNB patří do kritické infrastruktury státu. V současné době si bohužel mohou nastat problémy, které si žádají jednání špiček tohoto státu, kde se samozřejmě mohou objevit informace ve stupni přísně tajném. Za takových okolností je žádoucí, aby guvernér prověrku měl,“ uvedl Tůma, který působil v roli guvernéra ČNB v letech 2000 až 2010.

Popsal rovněž, že do roku 2004 museli mít prověrku na stupeň přísně tajné všichni členové bankovní rady.

„Tehdy kancelář prezidenta Václava Klause požádala nové členy bankovní rady, aby si udělali prověrku jen na stupeň tajné. Nevzali v úvahu situace, které mohou nastat. S přísně tajnými informacemi se nesetkáváte běžně, ale mohou zkrátka nastat. ČNB by na ně měla být připravena. Minimálně guvernér, což nikdy zpochybněno nebylo. Všichni guvernéři si tudíž o prověrku žádali, ostatně tak učinil i Aleš Michl,“ dodal Tůma.

Pokud by „přísnou“ prověrku Michl nedostal, byl by to pro exguvernéra problém.