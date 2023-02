Cash Only: Guvernér ČNB čeká na verdikt o bezpečnostní prověrce

Čtete ukázku z newsletteru Cash Only, ve kterém Martin Jašminský, Zuzana Kubátová a Jiří Zatloukal každý pátek komentují dění v českém byznysu. Pokud vás Cash Only zaujal, přihlaste se k odběru newsletteru.

Po necelých osmi měsících ve funkci, kdy nový guvernér a obměněná bankovní rada drží politiku stabilních úrokových sazeb, se Česko stále potýká s rekordně vysokou inflací, která by letos měla už postupně odeznívat a v příštím roce se dostat blíže dvouprocentnímu cíli.

Účet za dlouhé období vysoké inflace přesáhne minimálně 500 miliard korun, měřeno znehodnocením reálné kupní síly úspor domácností, což rozhodně není něco, co by mohli radní v centrální bance považovat za úspěšné zkrocení inflační vlny.

Na druhou stranu nenastal scénář, kterého se někteří ekonomové obávali, že by zastavení protiinflačního tažení cestou zvyšování úrokových sazeb mohlo vést k oslabení české měny. Naopak, koruna je k euru nejsilnější za posledních 14 let a aktuálně pomáhá krotit vysokou inflaci zlevňováním dováženého zboží a surovin.

O prověrku požádal Michl, dosud majitel prověrky na stupeň tajné, krátce po oznámení jeho jmenování do funkce prezidentem Zemanem, takže mu nelze vyčítat, že by s tím otálel.

Jak ale upozornil server Echo24, od žádosti již uběhla lhůta devíti měsíců, do které standardně úřad prověrky vydává. Správní řízení stále probíhá, takže nelze mluvit o tom, že by Michl prověrku nedostal. Ale jde o signál, že v běžné lhůtě úřad nedospěl k názoru, že může prověrku na stupeň přísně tajné vydat, a zkoumá dál.

Aleš Michl je navíc guvernérem v době, kdy Rusko napadlo Ukrajinu a celá Evropa se nachází v mimořádně složité bezpečnostní situaci. Případy, kdy by se guvernér centrální banky měl účastnit jednání vlády či Bezpečnostní rady státu, na kterých se budou probírat přísně tajné informace a kdy bude důležitá i součinnost centrální banky, mohou být častěji než v minulosti.

I přes neobvykle dlouhé prověřování může Michl prověrku získat a pochybnosti skončí. Je ale třeba se ptát na to, co nastane, pokud by NBÚ při prověřování na přísně tajné, které je v porovnání s předchozím stupněm mnohem podrobnější a lze u něj v případě potřeby využívat i odposlechy, dospěl k názoru, že prověrku na nejvyšší stupeň nevydá.