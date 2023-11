Primárně hledáme specialisty, zní z armády. O zájemce je však nouze

Na posouzení, zda je to hodně, nebo málo, je podle armády poměrně brzo. „Vzhledem k tomu, jak se bezpečnostní situace ve světě zhoršuje a lidé to určitě vnímají a přemýšlejí o tom, tak věříme, že počet občanů, kteří požádají o předurčení pro potřeby ozbrojených sil, a využijí tak své právo dobrovolně se podílet na obraně země, bude v budoucnosti stoupat,“ dodala mluvčí.

Pro dobrovolné předurčení je potřeba pouze absolvovat zdravotní prohlídku a přijmout závazek k povinnosti zúčastnit se cvičení a osvojit si základní vojenské dovednosti. Takové cvičení by ale proběhlo až v případě podstatného zhoršení bezpečnostní situace, přičemž o jeho uspořádání by musela rozhodnout vláda se souhlasem Poslanecké sněmovny.

Pokud by vláda povolala na vojenské cvičení dobrovolníka předurčeného pro doplnění ozbrojených sil, dostal by za jeho úspěšné absolvování odměnu 15 000 korun a po dobu cvičení by pobíral plat ve výši odpovídající služebnímu tarifu vojáka z povolání. Za samotné dobrovolné předurčení žádná peněžitá odměna nenáleží.

Letos k začátku září bylo evidováno 27 982 profesionálních vojáků, vojáků aktivní zálohy je celkem 4271. Žádost o přijetí do služebního poměru vojáka z povolání si letos zatím podalo 3925 lidí. Cíl pro letošní rok je podle generálního štábu přijmout 2200 profesionálních vojáků, z toho 500 studentů Univerzity obrany. Vojáků aktivních záloh by pak chtěla armáda do konce roku získat 1200.

Do obrany země se mohou Češi dobrovolně zapojit několika způsoby – stát se vojáky z povolání, vstoupit do aktivní zálohy nebo se dobrovolně zúčastnit vojenského cvičení. Nejnovější formou je takzvané dobrovolné předurčení pro doplnění ozbrojených sil. Člověk, který o něj požádá, musí bezprostředně podstoupit jen zdravotní prohlídku. Pokud by se ale zhoršila bezpečnostní situace, absolvoval by i výcvik.