Černochová proti OSN. Odborníky nadzvedla, kolega v koalici ji chápe

Ministryně obrany Jana Černochová z ODS obstarala ve státní svátek založení Československa konkurenci všem slavnostním událostem.

V příspěvku na sociální síti X se vyjádřila pro vystoupení České republiky z OSN.

Byla to její reakce na rezoluci, kterou světová organizace k dění na Blízkém východě drtivou většinou přijala - i když Česko hlasovalo proti.

Vím, že je dnes významný den pro 🇨🇿 a chceme slavit naše 105 výročí republiky. Ale tímto se prostě nedá promlčet, promiňte mi to. Přesně před 3 týdny Hamas vyvraždil více než 1400 Izraelců, což je na jejich počet obyvatel více obětí, než zavraždila militantní islamistické… pic.twitter.com/gd1hk8vdZU — Jana Černochová (@jana_cernochova) October 28, 2023

V neděli ráno už se Jana Černochová nechtěla k věci vyjadřovat. Na dotazy Seznam Zpráv uvedla, že se bude věnovat rodině a nebude řešit politiku. Na otázku, zda hodlá téma vystoupení Česka z OSN v dalších dnech probírat s premiérem, ministrem zahraničí či prezidentem, uvedla, že odpověď je v jejím příspěvku na síti.

V něm mimo jiné stálo, že „dle mého názoru nemá ČR v organizaci, která fandí teroristům a nerespektuje základní právo na sebeobranu, co pohledávat“.

Kritiku OSN pak zopakovala v příspěvku v neděli dopoledne. Spojené národy se podle ní nepohnou dál bez hlubší reformy, kterou však blokují diktátoři. Jak z toho ven? „Postavit novou mezinárodní organizaci na moderních principech. Žádné vetování návrhů diktátory a sponzorování teroristů,“ popsala Černochová.

Častokrát na sítích čtu kritiku - Když víte, že to nefunguje, tak proč s tím (jako politici) nic neuděláte?

Roky kritizuji OSN, že je paralyzované vlastními pravidly, podporuje v rezolucích antisemity a musí se zásadně reformovat. Bohužel, ani války na Ukrajině a v Izraeli… — Jana Černochová (@jana_cernochova) October 29, 2023

Premiér a šéf ODS Petr Fiala rozumí naštvání ministryně obrany, v OSN by ale Česko dle něho mělo nadále zůstat.

„Chápu rozhořčení paní ministryně nad rezolucí OSN, která neodsoudila terorismus Hamásu v Izraeli. Česko společně například s USA nebo Rakouskem hlasovalo v souladu s tím, co dlouhodobě zastáváme. V OSN budeme nadále prosazovat naše postoje a přesvědčovat o jejich správnosti další státy. Je důležité, aby náš hlas a naše názory na půdě Spojených národů zaznívaly,“ napsal předseda vlády Seznam Zprávám.

Shrnutí, že jde o osobní postoj a politicky jej dále nebude rozvíjet, ministryně obrany nerozporovala. Lze usuzovat, že politicky má jít celá věc k ledu a zůstat má pouze u osobního názoru ministryně obrany vyjádřeného na sociální síti.

Když slovutný spolek nefunguje na principech, na kterých byl vystaven, ale přímo proti nim, je čas se ozvat. A když je ticho hluboké, přijde Dívka, která kopla do vosího hnízda.

Hele, za mě dobrý. To místo v Radě bezpečnosti by nám stejně nedali 😂 — Mirek Topolánek (@MirekTopolanek) October 29, 2023

Ministr zahraničí Jan Lipavský (Piráti) v pořadu České televize Otázky Václava Moravce v neděli v poledne uvedl, že nepočítá, že by se vláda na svém příštím jednání výzvou ministryně Černochové zabývala.

„Myšlenku vstoupení z OSN je potřeba odmítnout. Tím nejhlavnějším důvodem je Charta OSN, která vznikla na troskách 2. světové války. Má v sobě zakotveny klíčové principy, které Česku dávají stabilní a předpokladatelný rámec, ve kterém můžeme fungovat,“ dodal ministr Lipavský.

Výrok Černochové jej nepřekvapil. „Zaznělo to už před rokem a půl, není to pro mě úplně nové. Česká republika musí být aktivní v OSN a proto kandidujeme do Rady bezpečnosti,“ dodal Lipavský.

Bouchnutí do stolu

K několika politikům, kteří na Černochovu reagovali, byl lídr ODS a koalice Spolu pro evropské volby Alexandr Vondra.

Chápe frustraci ministryně Černochové, opouštět světovou organizaci ale nedoporučil.

„Jsem k OSN dlouhodobě kritický, ale vyzývat vládu k odchodu ČR z OSN určitě nehodlám. Vyjádření paní ministryně chápu jako výraz určité frustrace jak z posledního hlasování ve Valném shromáždění OSN, tak z některých výroků jejího generálního tajemníka a jako podnět k otevření diskuse, co udělat pro zlepšení jejího fungování,“ napsal Vondra Seznam Zprávám.

Dodal, že příspěvek Černochové na síti X nechápal doslova jako výzvu k akci. „Tedy bouchnutí do stolu a z OSN zítra odejít,“ napsal.

Podobou reakci přidal v televizní nedělní debatě i ministr financí Zbyněk Stanjura. Výzvu kolegyně Černochové k odchodu Česka z OSN považuje za výsledek frustrace z rezoluce k Izraeli, o pozici vlády podle něj nejde.

Z OSN by nevystupoval ani šéf sněmovního zahraničního výboru Marek Ženíšek (TOP 09). „Naprosto rozumím frustraci z rozhodování v OSN. Mám ji taky a často. Ale kdyby odešli všichni, co Chartu OSN stále ještě ctí, nechali bychom tu organizaci ovládnout zeměmi, které mají diametrálně odlišný pohled na svět a ten náš by nebyl slyšet. Jsem zastánce toho, že musíme být sebevědomí, zásadoví a přesvědčovat ostatní o našem pohledu,“ napsal Ženíšek Seznam Zprávám. Proti vystoupení z OSN se jasně postavil koaliční partner a šéf Pirátů. „Myšlenku vystoupení z OSN musím jednoznačně odmítnout. Charta OSN a mezinárodní řád z ní odvozený je doslova štítem české státní nezávislosti a suverenity. Pro středně velké země jako je Česko není výhodné živořit ve světě, kde neplatí žádná pravidla a silnější hoduje na úkor slabšího,“ uvedl ministr pro místní rozvoj.

Plusy se hledají obtížně

Janě Černochové se za ostrou kritiku Spojených národů dostalo i podpory. Tu ji vyjádřila nepřímo domovská ODS, která její příspěvek v sobotu večer sdílela na svém profilu. Pochopení Černochová nalezla u svého koaliční partnera, lídra KDU-ČSL pro evropské volby v rámci Spolu europoslance Tomáše Zdechovského.

„Já tu výzvu chápu v kontextu. Ministryně obrany upozorňuje, že přílišné zavírání očí před teroristy, kteří ohrožují naše demokratické partnery, se nám může vymstít. Jsme generace politiků, kteří se vždycky ptali, jak lidé mohli zavírat oči před holocaustem. Teď vidíme útoky na židovské obyvatelstvo a provolávání hesel na jejich likvidaci a svět k tomu mlčí,“ napsal europoslanec Seznam Zprávám.

Uvedl také, že OSN by měla projít reformou.

„Podle mě to nesmí být nástroj nedemokratických zemí ke kritice těch demokratických, které se brání proti teroristům. Jinak absolutně chápu frustraci Jany Černochové z OSN. Ukrajina a Izrael jsou jen dalšími příklady, že formát téhle mezinárodní organizace je už notně zastaralý. Chce to pořádnou reformu. V současné době se výhody OSN hledají jen velice obtížné,“ uvedl Zdechovský.

Nesmyslné a nekompetentní

Jinak ministryně obrany za svou večerní výzvu k opuštění OSN sklidila kritiku doma i v zahraničí.

Expert a pedagog Institutu politologických studií na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy Jan Ludvík na sociální síti X uvedl, že pro zemi je výhodnější, když její kritika může zaznít na půdě OSN.

„Právo veta v OSN je přenesení reálného stavu světa do procesu hlasování. Velmocím ho dává vojenská síla. Pokud by ho nevyjádřily v OSN, vyjádřily by ho jinak. V 19. stol. by poslaly dělový člun nebo mobilizovaly armádu. Pro všechny je lepší, když jen v OSN řeknou nesouhlasíme,“ uvedl Ludvík.

Ocenil kritiku z úst českého velvyslance ČR při OSN a exministra zahraničí Jakuba Kulhánka, který ostře odsoudil teroristické běsnění palestinského hnutí Hamás v Izraeli před třemi týdny. „Tady náš velvyslanec při OSN Jakub Kulhánek vyjádřil postoj ČR k situaci na Blízkém východě. Poslouchají ho zástupci 200 zemí světa. Víte kolik z zemí by se namáhalo poslechnout si postoj ČR k situaci na Blízkém východě, pokud by nemohl zaznít na půdě OSN?“ uvedl Ludvík.

Tady náš velvyslanec při OSN @JakubKulhanek vyjádřil postoj ČR k situaci na Blízkém východě. Poslouchají ho zástupci 200 zemí světa. Víte kolik z zemí by se namáhalo poslechnout si postoj ČR k situaci na Blízkém východě, pokud by nemohl zaznít na půdě OSN? https://t.co/bOchz3H2ld — Jan Ludvík (@nuclearJan) October 28, 2023

Politický geograf Michael Romancov zase označil výrok ministryně Černochové za nekompetentní a nesmyslný. „Na otázku k čemu je OSN dobrá a proč je výzva k vystoupení nesmyslná, se pokusím co nejdříve reagovat krátkým textem. Teď jen rychle: pokud by OSN byla k ničemu, proč o vstup tak dlouho usiluje větší, lidnatější a hospodářsky nesrovnatelně silnější Tchaj-wan?“ napsal Romancov na síti X.

Výzva ministryně Černochové rezonovala i v zahraničí.

Do české političky si rýpl bývalý portugalský ministr pro evropské záležitosti a světově známý geopolitický komentátor Bruno Maçães, který se v posledních týdnech netají kritikou Izraele. „Chce tím říct, že by Česko mělo vypadnout z planety Země,“ připnul Maçães komentář k odkazu na výzvu Černochové o konci v OSN. A v dalším příspěvku ironicky popřál ministryni šťastnou cestu.