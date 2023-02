Primátor Ostravy Macura a dvě náměstkyně za ANO do půl roku opustí funkce

Podle Šebestové je jedním ze závěrů dnešního klubu rovněž to, že zůstane jednotný ve svém hlasování. „Což je i pozitivní vzkaz pro koalici, protože trváme na zachování současné koalice,“ uvedl Šebestová. O tom, kdo by mohl trojici ve vedení města nahradit, se hnutí teprve bude bavit. Podle ní by členové vedení města měli funkce předat během několika měsíců, maximálně do půl roku. Zastupitelem Macura zůstane.