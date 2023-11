Přísaha a SOCDEM? Spolupracujeme jen v energetice, dušují se lídři

Před budovou Energetického regulačního úřadu se dnes dopoledne sešli zástupci dvou neparlamentních uskupení – Sociální demokracie a Přísahy. Přinesly připomínky, které bylo možné podávat do dnešního dne před tím, než úřad uzavře konečnou výši regulované složky energií a představí její definitivní podobu.

Podle předsedů obou subjektů Michala Šmardy (SOCDEM) a Roberta Šlachty (Přísaha) to však neznamená, že by se strany jakkoliv politicky sbližovaly.

Šlachta uvedl, že připomínky podali společně proto, aby jejich hlas byl silnější. „Tak jsme se potkali, není to tak, že bychom přemýšleli o nějaké spolupráci do nadcházejících voleb. Je to jen tahle jedna konkrétní věc,“ uvedl Šlachta.