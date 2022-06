Průzkum: Poprvé od voleb je ANO před Spolu. Oslabila ODS, sílí Piráti

Poprvé od loňských voleb do Poslanecké sněmovny spadla v průzkumu agentury Kantar CZ pro Českou televizi (ČT) koalice Spolu na druhé místo za hnutí ANO.

Oproti dubnovému měření volebního modelu pracujícího s koalicemi Spolu a Pirátů se Starosty oslabilo uskupení ODS, KDU-ČSL a TOP 09 o pět procent. Starostové s Piráty by skončili třetí, následovaní SPD. Dle modelu by se těsně do Poslanecké sněmovny dostala i ČSSD.

„V koaličním modelu se koalice Spolu propadla na druhé místo, poprvé od voleb,“ uvedl ve vysílání Otázek Václava Moravce analytik Pavel Ranocha.

Piráti jdou nahoru

Co se týká volebního modelu pro jednotlivé strany, zvítězilo by hnutí ANO před ODS. SPD by skončila třetí, Piráti se po dlouhé době dostali v průzkumu před hnutí STAN.

Foto: Česká televize Výsledky aktuálního průzkumu.

„Poklesly preference ODS o 3,5 procentního bodu. Podobně poklesly preference hnutí STAN, které se docela po dlouhé době dostaly pod 10% hranici. Od svého dna se zřejmě odrazili Piráti, kteří se před měsícem pohybovali kolem 5 procent,“ komentoval Ranocha volební model za květen.

Podle něho se zastavil přesun mladých voličů mezi Piráty a ODS. „Největší přesuny probíhaly v nejmladší voličské generaci do 30 let. Během jarních měsíců docházelo k přesunům mezi Piráty a ODS, teď velká část těchto přesunů je zpět. Co se týká STAN, ztráty jsou největší mezi vysokoškoláky a seniory,“ dodal analytik Kantar CZ.