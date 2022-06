První den summitu NATO: ruský salát i zájem Gruzínců o Fialu

Pozornost budí především americká letka, které vévodí legendární Air Force One. Na vojenském letišti by se asi nemělo fotit, ale většina novinářů neodolá a letoun amerického prezidenta si na památku vyfotí.

Možná trochu symbolicky jsou před americkými letadly zaparkované už jen dva velké stroje s výmluvným půlměsícem ve znaku. Turecká armáda je – co do počtů – až druhou nejsilnější v Alianci, právě po Spojených státech. Prezident Turecka Recep Tayyip Erdoğan si však pozornost na svou stranu stáhl už před summitem, kdy jeho země do poslední chvíle blokovala přihlášky Finska a Švédska do Severoatlantické aliance.