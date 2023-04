První změna v seznamu rušených poboček. Došlo k záměně, vysvětlila pošta

„Zachování pobočky pošty ve Vratislavicích máme ze strany České pošty potvrzené, ale pouze ústně. A do doby, než k tomu pošta vydá oficiální stanovisko, mi přijde vhodné to více nekomentovat. Každopádně z toho mám velkou radost. A myslím, že to je skvělá zpráva pro naše občany,“ uvedl ve vyjádření pro Seznam Zprávy starosta Lukáš Pohanka (Starostové pro Liberecký kraj).

„Místo rušených poboček se Pošty Partner zřizovat nebudou, protože by to neslo další náklady, které si Česká pošta nyní nemůže dovolit nést. Proto se pobočky ruší bez náhrady. Pokud bude starosta Poštu Partner chtít provozovat, může místo pobočky, která bude ve městě fungovat nadále,“ uvedl mluvčí České pošty Matyáš Vitík.

Zrušením části poboček chce pošta ušetřit zhruba 700 milionů korun ročně. Letos by jí tento krok měl pomoci vyhnout se pádu do insolvence. Podle Štěpána by snížení minimálního počtu poboček z 3200 na 2900 mělo být poslední do konce příštího roku. Rozsah poskytovaných služeb pošta měnit nehodlá.