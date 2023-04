Statisícová sídliště bez pošty. „Nechápeme, je to k vzteku,“ reagují místní

Je dopoledne 10 hodin a na sídlišti v ulici Opatovská v Praze 11 se otevírá pobočka pošty. Jeden ze zaměstnanců pošty otevírá bílá železná vrata, aby mohli první zákazníci jít do patra. Lidé hned začnou chodit dovnitř, dva senioři se rovnou naštvaně ptají, jak to bude se zavřením pobočky a jestli je to pravda.

„My s tím nic neuděláme, nám to bylo oznámeno befelem. Prvního července už tady nebudeme,“ vysvětluje zaměstnanec pošty. Senior pro uzavření pobočky ale nemá pochopení.

„Kam budou lidé chodit? To budou na hlavní poště ještě větší fronty. Tak my nebudeme chodit na poštu a nic platit,“ říká v nadsázce důchodce. Reportérovi Seznam Zprávám na místě vysvětluje, že to je velká komplikace.

„Tady bydlí statisíce lidí. Pošta je tady celou dobu, co tu bydlím. Nemám pro to pochopení, ti, co se tam válejí, bych vyházel. Ženský, co tady tahají vozíky a všechno, tak pro ně nejsou schopní zařídit slušný zařízení a dopravu, jako to je jinde ve světě.“

Česká pošta zruší 300 poboček k polovině roku. V Praze jich ubude 35. Pobočka v ulici Opatovská je podle místních hodně využitá. Nachází se navíc v těsné blízkosti sídliště, tedy hustě obydlené oblasti. Hned po otevření čeká ve frontě devět lidí. Paní Hana z toho také radost nemá.

„Je to průšvih, bude jedna pošta na celé Jižní Město, to se tam ani nedostaneme. Tady ta pobočka je využívaná. Měli lépe hospodařit,“ myslí si žena se psem, která přišla hodit do schránky dopisy.

Pobočka České pošty v ulici Opatovská v pražských Hájích:

Foto: Jaroslav Gavenda, Seznam Zprávy Pobočka České pošty v Praze v ulici Opatovská. Foto: Jaroslav Gavenda, Seznam Zprávy Pobočka je v hustě obydlené oblasti.

A záměr České pošty zavřít pobočku se nelíbí ani vedení městské části Praha 11.

„Městská část Praha 11 zásadně nesouhlasí se záměrem zrušení dvou poboček pošty na Praze 11. Zejména zrušení pobočky Opatovská na pochozí zóně považujeme za nepřijatelné. O záměru jsme se dozvěděli v pátek z médii a kontaktujeme Českou poštu k jednání,“ uvedla starostka Šárka Zdeňková (HPP11).

Další z poboček v hlavním městě, které se mají zavřít, je v ulici Počernická v Malešicích. Podle místních je to stejně jako na Hájích vytížené pracoviště v hustě obydlené oblasti. Jedna ze seniorek, která zrovna vycházela z pobočky, se o uzavření dozvěděla od reportéra Seznam Zpráv.

„To se mi tedy nelíbí. Tady v Malešicích je jenom tohle. To mám jezdit na hlavní poštu? To snad ne. To je tedy nádhera, to se jim povedlo. Chodím sem pro důchod, SIPO nebo balíky, pro všechno. Nemám pochopení, že se to zavře, to je k vzteku,“ vysvětluje seniorka v černé bundě při odchodu z pošty.

Kolem jde zrovna další důchodce pan Jiří. „To se nám tady vůbec nelibí. Musí se v tom případě na Černokosteleckou, jenže tam budou fronty. Tady je využívaná hodně, přijďte se podívat, když se vyplácí důchody. Rakušan je blázen, nejhorší to bude pro důchodce,“ zlobí se další senior.

Pobočka České pošty v pražských Malešicích:

Foto: Jaroslav Gavenda, Seznam Zprávy Pobočka Česká pošty v pražských Malešicích. Foto: Jaroslav Gavenda, Seznam Zprávy Během dopoledne lidé stáli ve frontě.

Starosta Prahy 10 Martin Valovič (Společně pro Prahu 10, ODS) ve vyjádření pro Seznam Zprávy uvedl, že situaci městská část řeší a že Česká pošta předem nekonzultovala zrušení poboček.

„Toto jednání považuji za zcela nepřijatelné. O víkendu jsme proto ihned začali jednat se starosty pražských městských částí 1 až 22 a dnes (3. dubna 2023, pozn. red.) se rozhodli o vydání usnesení, ve kterém apelujeme na zástupce České pošty k podání relevantních důvodů včetně argumentů, proč by mělo dojít k jejich zrušení,“ uvedl starosta. Dodal také, proč je pošta v Malešicích důležitá.

„I když je pošta v Malešicích využívána především místními obyvateli (kolem 10 tisíc), tak nejen oni už mají teď obavy, kam a jak daleko budou muset na poštu docházet. V tuto chvíli jim ale ani my nedokážeme odpovědět,“ dodal.

Podle mluvčího České pošty Matyáše Vitíka se pobočky k uzavření vybíraly podle různých kritérií, jako jsou návštěvnost, ekonomická rentabilita, portfolio nabízených služeb nebo dostupnost MHD.

„Zohledňovali jsme také rozdíly, které zde byly z minulosti, a narovnávali dostupnost, aby byla po celé České republice na stejné úrovni. Například v Kopřivnici je dlouhodobě pouze jedna pobočka. Ta dokáže zajistit dostupnost poštovních služeb pro celou aglomeraci. Na jiných srovnatelných místech bylo poboček více, byť jejich počet mohl být pro dostupnost služeb nižší,“ reagoval Vitík na dotazy Seznam Zpráv.

Ve stotisícovém Liberci hodlá Česká pošta zrušit šest z dvanácti poboček. Jednou z nich má být pobočka v ulici Rynoltická v liberecké části Machnín na okraji města. Nejde o pobočku na sídlišti, v oblasti jsou hlavně rodinné domy. Hlavní komplikací pro místní je, že po zrušení pobočky budou muset autem nebo autobusem do Liberce, pěšky to nepůjde.

„Poštu využívám, není to tedy nic hezkého. Je hodně využívaná, lidé si tam chodí třeba pro důchody. Pro lidi to tady bude na beton komplikace,“ říká důchodkyně v šedém kabátu, která prochází zrovna kolem pobočky.

I mladá žena potvrzuje, že pobočka bude chybět.„Bude to velký problém. Musí se do Liberce do centra. Pěšky určitě ne, autobusem. Poštu využívám jednou týdně. Využívána je, když tam jdu, čekám frontu. Chodí hlavně starší lidé,“ vysvětluje.

Pobočka České pošty v ulici Rynoltická v Liberci:

Foto: Jaroslav Gavenda, Seznam Zprávy Pobočka České pošty v liberecké části Machnín. Foto: Jaroslav Gavenda, Seznam Zprávy V oblasti jsou hlavně rodinné domy.

Primátor Liberce Jaroslav Zámečník (Starostové pro Liberecký kraj) ve vyjádření pro Seznam Zprávy uvedl, že zrušit polovinu poboček pošt v Liberci je příliš radikální.