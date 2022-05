Rakušan chce změnit dávky pro Ukrajince a kontrolovat razítka

Dokument by měl řešit i problém posledních dnů, kdy do Česka míří zejména romští uprchlíci, u nichž není jisté, zda kromě ukrajinského pasu nemají třeba i ten maďarský.

Resort vnitra bude chtít problematiku řešit i na mezinárodní úrovni s Maďarskem a Ukrajinou. Podle Rakušana by mohlo dojít i ke změně ve vyplácení dávek. Zároveň policie začne lidi přicházející do Česka důkladněji prověřovat. „Budeme kontrolovat v pasech příchozích, zda skutečně obsahují razítko o překročení z Ukrajiny do Evropské unie. V prvních dnech jsme to nedělali, bylo to živelné,“ přiznal ministr.