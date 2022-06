Rakušan z vlády neodejde. Naznačil první možné náhradníky za Gazdíka

„Nevidím důvod, abych odcházel z politiky. Důkazem, že policii do práce nezasahuji, je, že mohla provést ten zásah, který provedla tento týden,“ řekl k tomu Rakušan v pořadu Otázky Václava Moravce.

Kriminalisté zjistili, že se Gazdík stýká s hlavní postavou kauzy a lobbistou Michalem Redlem. „Ve stínu toho, co byl Michal Redl zač, jaké mafiánské struktury podle všeho budoval, tak ty schůzky jsou nevysvětlitelné a vrhají špatné světlo na naši vládu a na naše hnutí,“ uvedl Rakušan.

Podle Rakušana není důvod, aby se měnila koaliční smlouva – hnutí STAN hledá nového kandidáta na Ministerstvo školství. „Zatím ta úvaha, že bychom si měnili resorty, není,“ dodal Rakušan. Strana podle něj v týdnu představí okruh možných jmen. Mezi kandidáty by podle něj mohl patřit například senátor Jiří Drahoš nebo senátor Miroslav Plevný.

„Hnutí STAN na tom není dobře, já to vím a nesu za to zodpovědnost. Dobíhá nás naše minulost, kontakty s Michalem Redlem měl každý odmítnout,“ uvedl. Uvítal by prý, kdyby politickou odpovědnost vyvodil i europoslanec Stanislav Polčák, který s Redlem také komunikoval.