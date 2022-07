Rakušan: Ve vedení nemají být lidé za zásluhy, ale musí mít co nabídnout

Hnutí STAN, které v uplynulých měsících válcovala úplatkářská kauza Dozimetr jeho bývalého vysoce postaveného člena a bývalého náměstka pražského primátora Petra Hlubučka, si v sobotu v Hradci Králové zvolilo nové vedení. To se téměř kompletně obměnilo. Zůstali v něm pouze předseda Vít Rakušan a místopředseda Jan Farský.

„Myslím, že se nám předsednictvo povedlo rozprostřít po republice. Aby některé kraje neměly pocit, že je někdo válcuje a je to jen středočeské nebo liberecké hnutí,“ řekl Rakušan v rozhovoru, který dal novinářům těsně po svém znovuzvolení.

Vnímáme správně složení nového předsednictva tak, že jste se snažili, aby reprezentovalo širší část republiky, a přerušila se tak zavedená linie Zlínský kraj – střední Čechy – Liberecký kraj?

Já jsem k tomu vyzval jednotlivé kraje, ať skutečně všechny najdou vhodné kandidáty do předsednictva. A to se skutečně povedlo. Pro mě samotného byl ten výsledek vlastně do poslední chvíle neznámý. Neexistovala pevná dohoda – toho ano a toho ne. Jsou tam i lidé, kteří původně favorizováni nebyli. Ale myslím, že se nám to povedlo po republice rozprostřít.

V bývalém vedení byla stále linie otců zakladatelů a stále to bylo vedení, které se příliš neměnilo. Vít Rakušan

Z čeho mám třeba radost já, je to, že se tam dostala Michaela Šebelová, což je za prvé autentická regionální politička, za druhé je to velmi schopná poslankyně a za třetí je to člověk, který reprezentuje Moravskoslezský kraj. Což je zas úplně jiný pohled na mnohé struktury problémů a myslím, že tohle nám sluší.

Během dnešního projevu jste říkal, že problémem minulého vedení bylo, že bylo moc přátelské a leccos jste si odpouštěli. Jak byste tomu chtěli nyní zabránit?

Já se na to i teď dívám, že mnoho těch lidí, kteří tam jsou, já označuji za svoje dobré kolegy, ale ne že by to byli lidé, se kterými bych po večerech chodil na pivo. Samozřejmě, v bývalém vedení byla stále linie otců zakladatelů a stále to bylo vedení, které se příliš neměnilo a neměnilo se ani v čase. Když člověk srovná ty personální obměny, tak byly malé. Byly spíš konzervativní, zůstávali jsme dlouho u stejných lidí, kteří ve vedení byli. Myslím, že nejen vlivem kauzy Dozimetr, ale i vlivem těch lidí, vlivem nárůstu počtu členů či počtu poslanců z nejrůznějších regionů, je prostě potřeba, aby vedení nebylo založeno na bázi toho, kdo co založil a jaké má zásluhy, ale na tom, kdo má tomu hnutí co nabídnout teď.

Říkal jste také, že musíte nominovat lidi, kteří nebudou dělat ostudu. Jak to chcete udělat?

Samozřejmě, že se snažíme i v rámci naší analytiky dívat na lidi, které máme na předních místech na kandidátkách, zejména v krajských a větších městech. To je ale běžná věc, kterou jsme dělali vždycky. Ta kauza se týká Petra Hlubučka. Drtivá většina členů však těmi posledními 4 lety komunálního působení prošla bez ztráty kytičky. Samozřejmě se snažíme, jako kterákoliv politická síla, nominovat lidi, kteří nemají kostlivce ve skříni, kteří budou hnutí reprezentovat dobře. Ale to neznamená, u nás jako kdekoliv jinde, že se vždy můžete vyhnout problému.

Budete na tu kauzu reagovat změnou stanov?

My jednu změnu stanov máme na tomto sněmu. Za normálních okolností se u nás stanovy mění tak, že máme pracovní skupinu právníků, kteří to připravují třeba dva, tři měsíce. Na to teď nebyl čas. Přicházíme s rozšířením pravomocí naší dozorčí rady, která, když to velmi zjednoduším, už nebude kontrolovat jenom procesní záležitosti, ale bude se více zabývat i členskými podněty a bude otevřenější pro členskou základu, aby tam lidé podněty dávali.

Co bylo hlavním problémem ve STANu? Bylo to to kamarádství, nebo že tam byly málo zastoupené regiony? Kdyby nepřišla kauza Dozimetr, možná byste se nesešli a jelo by to tak dál…

Vše vámi uvedené určitě tím problémem bylo. Ano, byly tam regiony, které byly silnější. Často se v komentářích píše, že vše ovládal Zlín. Já ve STANu žiju už od roku 2015 a mohu říct, že to není pravda. Vliv zlínské organizace, když se podíváte na personální obsazení, klesal. Naopak dominantní postavení získávala středočeská organizace.

Aby některé kraje neměly pocit, že je někdo válcuje, že je to středočeské nebo liberecké hnutí, i z toho důvodu jsme chtěli to široké regionální rozkročení. Pokud se podíváte na úzké vedení, tedy předsedu a místopředsedy, tak tam máme Středočeský kraj, Moravskoslezský kraj, máme tam Plzeňský kraj, Vysočinu. A potom věc toho, že některé ty debaty měly probíhat profesionálněji a otevřeněji a že jsme si některé věci možná z dobrých vztahů k sobě neříkali dostatečně důrazně: to tak určitě je a to jsme si jako jednu z příčin definovali.

Mezi výtkami, které dnes z řad členů zazněly, bylo, že málo nastolujete politickou agendu. Co byste chtěli přinést nového?

To se v té debatě objevilo, ale já si úplně nemyslím, že ji nastavujeme málo. Spíš o ní málo mluvíme. Já když se teď podívám na Ministerstvo vnitra, tak s čím jsme jenom v poslední době přišli: revize zákona 106, to je věc, která se nepovedla předchozí vládní garnituře. Znovuobnovení lustračního zákona, novela zákona, který se zabývá dohledem nad politickými stranami a soutěží. To může být velmi zásadní novela, kterou mimochodem teď chválí i Rekonstrukce státu. Stejně jako nyní začínáme dlouhé tažení, kterým je škrtání přebytečných zákonů a vyhlášek.

Pan ministr Jozef Síkela v posledních měsících předvádí skvělý výkon krizového manažera, je velmi respektován na evropské úrovni. Agendu máme rozsáhlou, jenom je potřeba ji lépe prodávat. Máme ale ambici přicházet i s velkými tématy a celospolečenskou debatu otvírat.

Nemělo by se hnutí STAN zároveň více ukotvit na politické mapě?