Ruským útokům navzdory. Cesta české vlády do Kyjeva zatím platí

Článek si také můžete poslechnout v audioverzi.

Na Kyjev v pondělí ráno opět zaútočili Rusové. Tentokrát takzvanými sebevražednými drony. Ty trefily i obytný dům, kde zabily několik lidí. V úterý Rusové zaútočili na energetickou infrastrukturu v severní části města. Jde už o několikáté útoky na ukrajinskou metropoli za poslední dva týdny. V Kyjevě by přitom už za dva týdny měla zasedat část české vlády s ukrajinskými protějšky.

„K žádné změně nedošlo,“ potvrdil Seznam Zprávám mluvčí vlády Václav Smolka. Jakékoliv další detaily, včetně jmen ministrů, kteří by se do Kyjeva měli po boku předsedy vlády Petra Fialy (ODS) vypravit, ale z bezpečnostních důvodů nechtěl uvést.

Čeští ministři mají s ukrajinskými jednat v pondělí 31. října. Tématem by měla být především poválečná obnova Ukrajiny.

„Společným zasedáním české a ukrajinské vlády navážeme na konzultace, které jsme premiér a já vedli během našich návštěv v Kyjevě. Během jednání budeme řešit zapojení českých nevládních organizací a firem do poválečné obnovy Ukrajiny i podporu země při integraci do EU,“ sdělil Seznam Zprávám ministr zahraničních věcí Jan Lipavský (Piráti), který by měl být jedním z členů české vládní delegace.

Už musí jet

Podle bezpečnostního odborníka a bývalého šéfa Úřadu pro zahraniční styky a informace (ÚZSI) Karla Randáka už nyní česká vláda nemá jinou možnost než cestu absolvovat, když už ji dopředu avizovala. „Myslím, že by to bylo výrazem, a teď mi promiňte ten výraz, připosranosti, kdyby tam nejeli, protože už řekli, že tam pojedou. Nebyl by to politicky dobrý signál, kdyby se rozhodli nakonec nejet,“ řekl Seznam Zprávám Randák.

Dodal, že celá akce je však na bezpečnostních složkách Ukrajiny, které by měly zajistit bezpečnost české výpravy. To potvrzuje i zdroj z Úřadu vlády, podle nějž bude ukrajinská strana rozhodovat i o konečném počtu lidí v delegaci. I proto Úřad vlády ještě nepotvrzuje jména ministrů, kteří by na Ukrajinu měli za dva týdny jet.

Podle zdroje z Úřadu vlády by proto na Ukrajinu měli jet jen ti ministři, kteří jsou v napadené zemi schopni vyjednat konkrétní dohody.

Byť je Ukrajina stále pod ruským ostřelováním, v uplynulých měsících ji navštívila už řada nejen zahraničních ale i českých politiků. Jako první tam už v polovině března, kdy byl Kyjev ještě pod palbou a de facto obklíčený ruskými vojsky, vyrazil premiér Petr Fiala spolu s polským premiérem Mateuszem Morawieckim a tehdejším slovinským premiérem Janezem Janšou.

Šlo o první zahraniční návštěvu Kyjeva od vypuknutí ruské agrese, která mnohé světové politiky zaskočila. Později začali trojici středoevropských předsedů vlád napodobovat.

V dubnu na Ukrajinu vyrazili čeští a polští senátoři. Miloš Vystrčil (ODS), Jiří Růžička (TOP 09) a Pavel Fischer navštívili i města Buča a Irpiň, a to celkem krátce po jejich osvobození a po odhalování masových hrobů a zvěrstev, která tam ruští vojáci páchali na civilistech.

Na Ukrajině se ale zejména v průběhu léta vystřídali i další čeští politici. Šéf zahraničí Jan Lipavský Ukrajinu navštívil v polovině července, kdy si mimo jiné prohlédl i zničené letiště Hostomel, jež se stalo jedním z prvních cílů ruské invaze na konci letošního února. Navštívil i osvobozené město Irpiň. Lipavský Ukrajinu navštívil i několik dnů před ruským útokem, 20. února jako výraz solidarity navštívil Luhanskou oblast.