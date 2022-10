Putin shromažďuje vojáky v Bělorusku. Ve hře může být i nový útok na Kyjev

„Není jasné, zda překročí hranice,“ okomentoval na Twitteru dění na Ukrajině vojenský analytik Mike Martin, který působí na King's College v Londýně. „Každopádně to svazuje ukrajinské jednotky, a tak to má smysl. To je vojenský efekt, kterého je dosaženo bez ohledu na to, zda překročí hranici, nebo ne,“ dodal.