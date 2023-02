Schillerová: Že jsem jedna z hlavních tváří? Tak ono je to přirozené

Andrej Babiš zůstane i po prohraných prezidentských volbách předsedou hnutí ANO a poslancem. Hlavními představiteli hnutí už ale podle něj budou jiní.

„Hlavními tvářemi hnutí budou předsedkyně poslaneckého klubu Alena Schillerová a stínovou vládu bude řídit Karel Havlíček. Já zůstanu na pozici předsedy hnutí a ve Sněmovně jako poslanec. Budu dál hájit zájmy lidí,“ řekl Babiš po jednání špiček ANO.

Komunikace priorit ANO bude na dvou nových „lídrech“, hnutí chce také najít nové tváře. Babiš už nebude tolik aktivní, a to ani mediálně.

„Najděte si jiný objekt, na Babiše zapomeňte,“ řekl Babiš a zaútočil na média, která podle něj proti němu před prezidentskou volbou vedla nenávistnou kampaň.

Šéfka poslaneckého klubu hnutí ANO Alena Schillerová v rozhovoru pro Seznam Zprávy vysvětluje, jak vypadalo jednání předsednictva a jak Babiš oznámil, že zůstane poslancem.

Jak to bylo ohledně další politické budoucnosti Andreje Babiše? Jak sdělil předsednictvu, že chce zůstat poslancem?

Čekali jsme na jeho vyjádření, jak se k tomu staví a on nám sám řekl, že o tom přemýšlel a že bude v Poslanecké sněmovně pokračovat.

Jak byste zhodnotila průběh předsednictva a to, že hejtman Ivo Vondrák rezignoval na post místopředsedy?

Bylo to standardní předsednictvo. Hodnotili jsme prezidentskou kampaň, ale bavili jsme se zejména o budoucnosti hnutí ANO – jak rozložíme síly, kam se budeme každý soustředit a v rámci hodnocení prezidentské kampaně se řešily i výroky bývalého místopředsedy a poslance Ivo Vondráka. On se dostavil, my jsme vedli naprosto oboustranně korektní debatu. On se vyjadřoval, my jsme se vyjadřovali, reagovali jsme na sebe a on poté řekl, že chce rezignovat na místopředsednický mandát a poté opustil jednání.

Pan Vondrák řekl, že vůči němu zaznívaly výtky. Také jste mu sdělila svůj názor?

Byly to věci, které tady nechci prezentovat, bylo to interní jednání. Nezaznělo nic nekorektního, od nikoho z nás, včetně Ivo Vondráka. Sdělovali jsme si svoje pocity, svoje názory.

Jak vnímat, že skončil na postu místopředsedy?

On přicházel na to jednání de facto už s tím. Po velice krátké chvíli to tam řekl, takže on už byl rozhodnut, ale přesto všechno, že to řekl, tak ta debata dál korektně probíhala.

Zůstáváte jednou z hlavních tváří ANO. Jak teď bude vypadat vaše práce a změní se nějak?