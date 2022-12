Finta s prvním mužem justice u kandidátů narazila. Nedovolíme to, vzkazují na Hrad

Prezidentským kandidátům se nelíbí možnost, že by Miloš Zeman jmenoval nového šéfa Ústavního soudu ještě před svým odchodem z Hradu. Nástupce Pavla Rychetského by totiž měl vybírat až nově zvolený prezident.

„Pokud by Miloš Zeman opravdu jmenoval nového předsedu Ústavního soudu před koncem svého funkčního období, tak bych v případě svého zvolení prohlásila tento jmenovací akt za neexistující a řádně jmenovala nového předsedu Ústavního soudu. Demokracie není ničí hračka,“ uvedla například Danuše Nerudová.

Nový prezident či prezidentka by tak neměli šanci použít jednu z mála svých přímých pravomocí: Vybrat, kdo povede Ústavní soud dalších deset let. Spekuluje se již i o konkrétním jméně – Zemanovým favoritem má být současný ústavní soudce Josef Fiala.

Pokud by Zeman k tomuto kroku skutečně přistoupil, kromě Nerudové by se bránil i Pavel Fischer. „Pokud tak Miloš Zeman učiní, bude jednat v rozporu s duchem ústavy a ohrožovat právní stát. Jako prezident bych tento krok obratem zpochybnil,“ uvedl Fischer.

Petr Pavel věří, že k takovému kroku Miloš Zeman nakonec nepřistoupí. „Pokud by k tomu došlo, považoval bych to za ústavní exces, o kterém by měly rozhodnout soudy. Buď prostřednictvím správní žaloby podané některým z ústavních soudců, nebo jako poslední možnost – kompetenční žalobou na Ústavní soud ze strany nového prezidenta,“ řekl Pavel Seznam Zprávám.