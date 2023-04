Senátor Pirk opustil protivládní iniciativu, v níž figuroval spolu s Rajchlem

Kardiochirurg Jan Pirk se loni stal senátorem za vládní koalici Spolu, do voleb jej vyslala TOP 09. Zároveň se ale objevuje poblíž lidí, kteří vystupují proti stranám koalice Petra Fialy.

Jako signatář podpořil iniciativu Charta 2022, která se stala zárodkem pro novou stranu Právo Respekt Odbornost (PRO) právníka Jindřicha Rajchla. Právě on stál za poslední protivládní demonstrací, která v březnu vyústila násilnou potyčkou s policií před budovou Národního muzea. Mnozí účastníci se netajili proruskými názory.

Senátor Pirk se hájí, že s Beranem, jehož by Rajchl v budoucnu rád viděl jako prezidenta, spolupracuje pouze odborně.

„Politické názory pana Berana mi jsou jedno, neřeším to. Uznávám ho jako odborníka. Vůbec aktivity pana Rajchla nesleduji, kapitolu covidu jsem skončil,“ řekl Seznam Zprávám bývalý přednosta Kardiocentra a Kliniky kardiovaskulární chirurgie IKEM.

„Vůbec to nesleduji, tehdy jsem to podpořil. To mi dáváte dobrý podnět, zjistím, jak bych se mohl z iniciativy vyškrtnout. S demonstracemi nesouhlasím, neúčastním se jich. Plně stojím za touto vládou, byť jí vytýkám, že nedokáže prezentovat a komunikovat své výsledky a kroky,“ sdělil Pirk.