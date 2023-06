Sněmovna řešila manželství pro všechny. V proslovech došlo i na neomarxismus

Například poslankyně Nina Nováková (za KDU-ČSL) takovou snahu označila za realizaci neomarxistických myšlenek. Ještě předtím se pustila do rozboru toho, že homosexuálové nemají „dispozici k přirozenému biokulturnímu pokračování společnosti“.

„Síly ve společnosti, které chtějí redefinovat základní opěrné pilíře, které jsou nejpraktičtější a nejvíce zajišťují biokulturní přežití společnosti, tak my vidíme, že tam skutečně ty prvky neomarxismu jsou,“ uvedla Nováková, podle níž stejnopohlavní pár v sobě ani nenese „rodovou historii důležitou při výchově dětí“.

„Pro společnost je nejpraktičtější podporovat jeden typ lidského chování, a to ten typ, kterému se společnost po staletí navykla říkat manželství, protože to je s nejmenšími náklady pro tu danou společnost,“ dodala.

Po ní vystoupila její stranická kolegyně, dětská lékařka Romana Bělohlávková, která se poslancům hned na začátek svěřila, že je heterosexuální žena, 34 let šťastně vdaná a matka několika dětí.

„Ani za jednu z těchto identit se nestydím a doufám, že i já mám svá práva,“ nechala se slyšet s tím, že „přirozený řád světa je něco, co naštěstí existuje bez ohledu na naše rozhodnutí“. Manželství pro všechny je podle ní prý jen dalším krokem na cestě, která má relativizovat západní civilizaci.

„Když byl v roce 2006 přijat zákon o registrovaném partnerství, zaznívala tam slova, že to je maximum. Přešlo 15 roků a manželství pro všechny se stalo tématem. Za dalších 15 let možná přijde snaha uzákonit polyamorii. Na západ od našich hranic už to vážně řeší,“ uvedla.