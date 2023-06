Soucitný ministr? Na koho bere Stanjurův balíček nejvíc ohledů

Aktuální vládní plán je unikátní i tím, že jeho tvůrci odmítají jednat s odboráři , jak to bylo zvykem.

nesahá pro peníze do sociální oblasti

Úsporný balíček ministra financí Zbyňka Stanjury je výjimečný tím, že nesahá pro peníze do sociální oblasti .

Předchozí vlády často projednávaly úspory v tripartitě, Fialův kabinet ovšem jedná pouze se zástupci podniků a odboráře okázale ignoruje. „Říkali jsme vládě: Pojďme si sednout k jednání. Výsledkem je ticho, to je strašlivé,“ postěžoval si předseda odborové centrály Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) Josef Středula.

Přesto se nakonec schůzka uskuteční. Středula tento týden potvrdil, že jednání s premiérem a dalšími ministry a šéfy vládních stran by se mělo konat v úterý 13. června.

„Nečekáme slova chvály a v první chvíli nečekáme ani masivní pochopení,“ nechal se slyšet premiér Petr Fiala. V přehledném souhrnu vám přinášíme informace o tom nejdůležitějším, co se má od příštího roku změnit.

V návrhu pravicového kabinetu Petra Fialy se ze všech pěti balíčků najde nejvíc motivů připomínajících program levicových stran. Jinými slovy, vládní rétorika může být o něco víc nalevo nebo napravo, přesto český stát už 30 let řídí středové vlády. Nikdy se nestalo, že by zavedený systém převrátila extrémně liberální pravice či radikální levičáci.

„Úspěšná fiskální konsolidace ve Švédsku během tří let transformovala rozpočtový deficit 7 procent HDP v roce 1995 na přebytek 0,8 procenta HDP v roce 1998,“ připomíná svou inspiraci v dokumentaci k balíčku ministr Stanjura. Ke stejnému vzoru se před 20 lety hlásil také Sobotka.

Kromě zdrženlivosti sociálních škrtů na sebe současný balíček upozorňuje ve dvou detailech. „Vládní ekonomická politika upadla do chaosu,“ napsal po vyhlášení balíčku komentátor Lidových novin Marek Hudema. Dokonce laik si všimne, že balíček nemá jednotící linku. Nejvíc je to vidět při úpravách DPH, jejíž sazba se zvyšuje pro tištěné noviny, pro knihy se však úplně ruší. „Pět stran,“ vysvětlují experti Ministerstva financí, že do společného balíku bylo nutné srovnat často protichůdné návrhy všech pěti koaličních partají a zabránit tomu, aby se jedna z nich ocitla úplně stranou.