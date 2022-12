Spojení Spolu a ANO v Praze už zabrání jen chřipka, říká Hlaváček

Až se pražští zastupitelé ve čtvrtek sejdou, dost možná vznikne dlouho očekávaná koalice. Nebude to ale ta na vládním půdorysu, o kterou se strany pokoušejí od zářijových voleb a za kterou osobně lobbuje i premiéra Petr Fiala.

Lídr pražského STAN Petr Hlaváček je přesvědčený, že bude odhlasována menšinová rada Spolu podpořená hnutím ANO.

„Mají potřebných 33 hlasů a změnit to už může jen chřipka,“ tvrdí Hlaváček s tím, že STAN se podle něj k menšinové koalici nepřipojí. Připouští ale, že ve straně stále probíhá interní diskuze.

V jaké fázi je vyjednávání o vládě na magistrátu? Co můžeme čekat od čtvrtečního zastupitelstva?

Podle mě už je nalajnované, že vznikne menšinová rada Spolu s podporou ANO. Je to připravené, mají potřebných 33 hlasů a může to změnit jen MUDr. Chřipka při viróze jednoho dvou lidí.

A opravdu mají Spolu a ANO dost hlasů? Třeba Hana Kordová Marvanová (Spolu) v minulosti řekla, že pro to hlasovat nechce, teď ale na dotazy neodpovídá.

Hana Kordová Marvanová obvolávala různé lidi ze STAN, že pro to bude hlasovat.

A budou pro to hlasovat Starostové?

Podle mě tam fíkový list dělat nebudeme. Nemůžeme přece dělat něco jiného, než jsme slibovali před volbami.

Ale dáte ruku do ohně za kolegy? Někteří se koalici s ANO zas tak nebrání.

Ve STAN je interní diskuze. Významná je část STAN, která chce využít ten otřes po kauze Dozimetr k posílení hodnotového základu. S jasnou proevropskou liberální orientací, ale včetně zodpovědné rozpočtové politiky.

A pak menší část, která to podle mě vnímá stejně, ale hodně vnímá i rozpočtové vazby hlavního města na městské části. Starostové malých městských částí mají logicky obavu, že dojde k přerušení financí. A já jednoduše říkám, že tak, jak to bylo za Hlubučka, jak on si je rozmazloval – to byla forma jeho moci –, už to stejně nebude, ani kdybych já byl primátor. Zároveň každý starosta, který zodpovědně připraví smysluplnou akci typu školka, určitě na městě nalezne podporu.

Takže vlastně říkáte, že jsou nervózní, aby jejich městské části netratily, když zůstanou v opozici. A proto uvažují i o koalici s ANO?

Na krajském výboru, který byl minulý týden, absolutně převažoval hlas, že jakákoliv spolupráce s ANO není vhodná.

Existuje ještě nějaká klička, jak by se čtvrtečnímu spojení Spolu a ANO dalo zabránit?

Pokud Hana Kordová Marvanová jako bývalá disidentka nebude chtít ulehčit svému svědomí a neodmítne se přidat k hlasovací koalici s Radmilou Kleslovou, obávám se, že už zbývá jen ta chřipka.

Co je podle vás hlavním důvodem toho, že se vyjednávání zaseklo na mrtvém bodě?

Jediným důvodem celého toho kolapsu je, že Spolu od začátku nastavilo paradigma, že chtějí mít šest radních a primátora. Oni se takhle domluvili mezi sebou v době, kdy čekali, že Spolu bude mít 35 procent – že ODS dostane tři radní, TOP 09 dva a lidovci jednoho. Jenže rozložení sil není takhle výrazně v jejich prospěch. Oni teď budují ze všech sil narativ, že středobodem neúspěchu vyjednávání je arogantní Hřib.

A není? Nenahrává Zdeněk Hřib svým chováním té části ODS, která se spíš chce dohodnout s ANO?

Já mu s trochou nadsázky říkám, ať ukáže svoji lidskou tvář. Rozhodně není dokonalý. Ale že nechce, abychom byli v menšině, to je přirozená reakce. Zvlášť když ta procenta nevycházejí. Ale taky chápu Spolu, že se nechce přimknout ke stávající koalici, protože to by pro ně znamenalo prohru.

Pokud ve čtvrtek vznikne menšinová rada podporovaná hnutím ANO, bude to definitivní konec jednání o vládní koalici?

Podle mě ta jednání musí začít znovu. ANO řeklo, že podpora bude platit jen do února, takže pak se stejně musí vyřešit, co dál. Myslím, že jedna část Spolu předpokládá, že se to tím zabetonuje a už nebude cesta zpět. Já si naopak myslím, že si spousta lidí uvědomí, že to není možné takhle nechat. A jednotlivé strany Spolu ponesou slušný politický náklad.

Doufáte, že když se Spolu spojí s ANO, zvedne se taková kritika, že je to přivede zpět k jednacímu stolu?