Do vyjednávání o Praze se vloží šéfové stran. Chtějí zabránit vládě s ANO

Šéfové stran pětikoalice se výrazněji vloží do vyjednávání o vládě nad Prahou poté, co v metropoli krachl poslední pokus o dohodu na vládním půdorysu. Lídři chtějí zabránit tomu, aby se Spolu dohodlo s hnutím ANO na podpoře menšinové rady.

Do jednání se chce osobně vložit premiér Petr Fiala, který je dlouhodobým odpůrcem spojení s ANO. Ve středu odpoledne se kvůli tomu podle informací Seznam Zpráv předsedové ODS, TOP 09 a lidovců sejdou s pražskými vyjednavači.

„Praha by si zasloužila stabilní koalici na vládním půdorysu. Přestože koalice Spolu udělala řadu ústupků, pozitivní výsledek nadále blokuje koalice za účasti bratrů Čižinských. S pražskými kolegy jsem v kontaktu, novou situaci s nimi budu v příštích dnech také probírat,“ uvedl Fiala pro Seznam Zprávy.

Prahu řeší i předseda Starostů a nezávislých Vít Rakušan. Hned v úterý večer dal na celostátním výboru hnutí jasně najevo, že pětice starostenských zastupitelů by se dohody s ANO účastnit neměla.

„Mrzí mě, že diplomacie, o kterou se tak dlouho snažil Petr Hlaváček a jeho tým, nakonec nevedla k řešení v podobě dohody na půdorysu Spolu, Piráti a Starostové. Vstoupit do koalice, která by se opírala o ANO, jsem našim pražským zastupitelům nedoporučil,“ uvedl pro Seznam Zprávy.

„Vedení Prahy, které bude závislé na hlasech ANO, nepovažuji za dobrou variantu. Osobně udělám všechno pro to, abych o nevhodnosti tohoto směru všechny přesvědčil. Myslím si, že by ještě měly obě strany najít sílu udělat v zájmu města a politické odpovědnosti ústupky a nevtáhnout do hry ANO,“ řekl pro Seznam Zprávy.