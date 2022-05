Spolu upevnilo vedení před ANO, ve volbách by dostalo třetinu hlasů

Sněmovní volby by podle dubnového volebního modelu agentury Kantar CZ pro Českou televizi vyhrála koalice Spolu tvořená ODS, KDU-ČSL a TOP 09. Získala by 33,5 procenta hlasů. Druhé ANO by dostalo 28,5 procenta a koalice Pirátů a STAN 11,5 procenta hlasů. Výsledky volebního modelu dnes zveřejnila Česká televize v pořadu Otázky Václava Moravce. Oproti předchozímu průzkumu z března si polepšila koalice Spolu i samotná ODS, ostatní vládní strany ale spíše ztrácely.

Pokud by strany kandidovaly samostatně, zvítězilo by ANO bývalého premiéra Andreje Babiše se ziskem 27,5 procenta, to je stejně jako před měsícem. ODS v čele se současným předsedou vlády Petrem Fialou na druhém místě v dubnovém modelu posílila o 3,5 procentního bodu a získala by 26 procent hlasů.

S odstupem následuje SPD s 11 procenty a STAN s deseti procenty. SPD si polepšila o 1,5 procentního bodu, odhadovaný zisk STAN se za měsíc nezměnil. Přízeň voličů SPD kolísá mezi jednotlivými vlnami dotazování v rozmezí tří procentních bodů, uvedli autoři průzkumu. Do Sněmovny by se dostali ještě Piráti s pěti procenty. Oproti březnu by ale ztratili 2,5 procentního bodu.

Pod pětiprocentní hranicí nutnou pro vstup do dolní parlamentní komory by podobně jako v březnu zůstala KDU-ČSL, která by nyní získala 4,5 procenta hlasů. Mimo Sněmovnu by se ocitla také TOP 09 se třemi procenty, meziměsíčně ztratila dva procentní body. Tři procenta by podle modelu dostala také Přísaha, ČSSD by dalo hlas 2,5 procenta voličů, po dvou procentech by měli shodně komunisté a Zelení.

V modelu s dvěma koalicemi tak, jako tomu bylo u loňských říjnových voleb, si uskupení Spolu oproti průzkumu před měsícem o dva procentní body polepšilo. Teď by vyhrálo by s podporou třetiny voličů. Spolu by si tak podle autorů modelu upevnila vedení před hnutím ANO, které by v dubnu v tomto případě získalo 28,5 procenta.