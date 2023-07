TOP 09 loví v létě voliče. Bojí se poklesu pod pět procent, míní politolog

Tak znějí hesla z billboardů s tvářemi představitelů TOP 09. Politici této strany zároveň podnikají výjezdy do regionů. Podle politologa si vybrali nepříliš šťastné období.

„Společně s kolegy vyjíždíme do všech krajů, proto naše billboardy uvidíte postupně ještě i v jiných regionech, abychom veřejnosti představili náš program 4E,“ řekla Seznam Zprávám předsedkyně strany a šéfka Poslanecké sněmovny Markéta Pekarová Adamová.

Podle ředitele komunikace strany Jana Kocourka tento program představitelé strany vysvětlují a představují na debatách s občany. Ta poslední zatím proběhla v Praze. „Hlavními tvářemi jsou kromě předsedkyně ještě poslanci Miloš Nový a Matěj Ondřej Havel. V jednotlivých regionech je pak doplňují lokální tváře, v Praze to byl třeba radní a europoslanec Jiří Pospíšil,“ uvedl Kocourek.

Podle politologa Pavla Šaradína z Univerzity Palackého v Olomouci není načasování kampaně příliš zdařilé, a to jak vzhledem k období, tak k celkové ekonomické a sociální situaci v zemi.

„V zásadě od poloviny června do začátku září nejsou politické kampaně vůbec sledované. Lidé politiku absolutně vypouštějí a i média na ni mnohem méně reagují,“ řekl Šaradín.

Kampaň podle Šaradína není příliš zdařilá ani vzhledem k tomu, že vládu, jejíž součástí TOP 09 je, zatím provázejí spíše trable, jak politolog doslova řekl. „Kdyby se TOP 09 podařilo něco zásadního ve Sněmovně, byl by to důvod připomenout, že je to jejich zásluhou. Ale nic takového se nestalo,“ tvrdí.