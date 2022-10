U lidovců už se spekuluje o náhradníkovi za Hladíka. Padlo jméno Bělobrádka

Řada z nich ale pod příslibem anonymity říká, že by se nominace Hladíka měla stopnout. Někteří s odůvodněním, že nový ministr se bude muset plně soustředit na funkci a předsednictví Evropské unie a ne na řešení svých skandálů. Další zase soudí, že Hladíkovo jméno by nyní mohlo narazit na Hradě.

Jedním z možných jmen je bývalý předseda strany Pavel Bělobrádek. Jako první na to upozornil server iHNed.cz . „Pokud by Petr Hladík nebyl kandidátem a nabídku bych dostal, zvážil bych to,“ řekl Bělobrádek Seznam Zprávám.

Zároveň ale upozornil, že nabídka zatím nepřišla. „Myslím, že to ani není ve fázi, kdy by předseda oslovoval kandidáty,“ dodal Bělobrádek. Podle něj je stále ve hře varianta, že Hladík na čtvrtečním jednání výboru vše vysvětlí a svou pozici uhájí.

Krajní možností by byla i výměna resortů – kdy by se Jurečka ujal Ministerstva životního prostředí a vyslal někoho jiného na Ministerstvo práce a sociálních věcí.

Na to byla původně nominovaná místopředsedkyně strany Šárka Jelínková, tehdy ale možnost vstupu do vlády odmítla. Letos ovšem neobhájila senátorský post. „Není to na pořadu dne, nemám nabídku na post ministryně. Je to velice nepříjemné, věřím, že se ukáže, že je v tom pan Hladík nevinně,“ řekla politička Seznam Zprávám.