Udělení je hypotetické, říká Mašín o šanci na vyznamenání od Pavla

„Osmdesát devět procent potenciálních voličů, podle posledních průzkumů, má - i když z neznalosti, počítaje v to prezidenty - k našim činům negativní postoj. Udělení vyznamenání tímto prezidentem je hypotetické,“ napsal ve vyjádření pro Seznam Zprávy Josef Mašín ze Spojených států.

Mašín tak nepředpokládá, že by Pavel změnil během půl roku názor. Během předvolební kampaně totiž jasně řekl, že by bratry Mašíny nevyznamenal.

„Vojáci se v misích řídí zcela jasnými pravidly. A bratři Mašínovi v době útěku byli v podstatě vojáci, protože se pustili do boje s mocí státu. I když to z jejich pohledu byl boj za svobodu, neospravedlňuje to vraždu člověka. S tím se prostě smířit nemohu. Kdyby něco takového spáchali vojáci dnes, tak daný jedinec bude trestán za vraždu,“ řekl Pavel loni v září v rozhovoru pro MF DNES.