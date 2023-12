V baště vládních stran: „S nákupem v Německu se Fiala choval jak malé dítě“

Článek si také můžete poslechnout v audioverzi.

Obec Buš ve středních Čechách leží kousek od přehrady Slapy a lze ji označit za baštu vládní pětikoalice. Před dvěma roky ve volbách do Sněmovny jasně vyhrála koalice Spolu s téměř 50 procenty hlasů. Na druhém místě skončili Piráti se Starosty.

Při příjezdu do centra malé obce nelze přehlédnout vlajku USA, která vlaje nad vjezdem k jednomu z velkých domů. Hned naproti je parkoviště i zastávka autobusu.

Prochází tudy zrovna podnikatel pan Ladislav v červené mikině, který koalici Spolu v roce 2021 volil.

„Nic moc se nepředvedlo, ale na druhou stranu po hnutí ANO to měli těžké. Já bych řekl, že to, co mohli, to udělali. Se zahraniční politikou souhlasím i s pomocí Ukrajině. Co se nepovedlo? Ukrajinci by tady neměli dělat na stavbách a mají být na Ukrajině, myslím ty chlapy,“ říká svůj názor.

Foto: Jaroslav Gavenda, Seznam Zprávy Pan Ladislav volil naposledy koalici Spolu.

Nesouhlasí s kritikou premiéra Petra Fialy (ODS), že jeho vláda může třeba za zdražování elektřiny. „Ten za to rozhodně nemůže. Myslím si, že je to dobrý premiér. V poločase bych mu dal mezi jedničkou a dvojkou. Příště ho budu určitě volit. Pana Babiše určitě ne,“ dodává pan Ladislav.

V obci nechybí obchod s potravinami, dvě hospody nebo kadeřnictví. Během dopoledne si šel pro drobný nákup důchodce pan Jan. Celý život dělal řidiče v zemědělství a stavebnictví. V obci Buš žije dvacet let.

Zklamaný volič

Naposledy volil koalici Pirátů a STAN. Patří mezi zklamané voliče vládních stran.

„Volil jsem Starosty a nezávislé. Vláda mě zklamala. Vadí mi hlavně ceny elektřiny, platím měsíčně 4660 korun. Znovu už vládní strany volit nebudu. Nevím, koho budu volit příště, mně už je to celkem jedno,“ říká s úsměvem na tváři senior pan Jan, kterému bude příští rok 80 let.

Podívejte se, jak to vypadá v obci Buš:

Foto: Jaroslav Gavenda, Seznam Zprávy +10

Během toho, co pana Jana doprovází reportér Seznam Zpráv domů z nákupu, začne vysvětlovat, co mu vadí.

„Začalo zdražování potravin, elektřina vylétla jako hrom. Naštěstí topíme uhlím. Premiérovi už moc nevěřím od té doby, co byl v Německu, jak ukazoval, že tam jsou některé potraviny levnější. To mě naštvalo, jak malé dítě, to si měl vybrat něco jiného a ne zrovna Nutellu.“

Starosta obce Buš Miloslav Laštovka (nezávislý) potvrzuje, že se tady volí dlouhodobě více pravicové strany. Výsledky voleb z roku 2021 starostu nepřekvapily.

Starosta: ANO tady nejspíš posílí

„Nejsem si úplně jistý, že to bude takto pokračovat, ale historicky je Buš pravicová, konzervativní. ODS měla asi vždy nejvíc hlasů, nejvíc preferencí. Neuplatňovaly se strany jako byla sociální demokracie nebo komunisté. Ani ANO v poslední době nemělo takové preference,“ popisuje starosta, jak si obec stojí politicky.

Přiznává ovšem, že trend je spíš takový, že v budoucnu nejspíš posílí hnutí Andreje Babiše. „Myslím si, že ANO získá víc hlasů. Bude to ale méně než celostátní průměr. I v Buši si ale myslím, že konzervativní voliči ODS přejdou k ANO.“

Pro připomenutí, ve druhém kole prezidenských voleb tady letos zvítězil Petr Pavel se ziskem 75 procent hlasů a získal tak většinovou podporu.

Starosta dodává, že v hospodě se politika v Buši neřeší. „My dost zakazujeme politiku v hospodě. My si vystačíme Sparta–Slavie. Pokud se nastartuje politika, tak se to většinou pohádá,“ vysvětluje starosta.

Hnutí ANO skončilo v posledních volbách do Sněmovny v Buši na třetím místě se ziskem 17 procent hlasů. Hlavně mezi seniory má v obci podporu. Na Babišovy příznivce není těžké narazit.

„Je to špatné. Premiér Fiala? Ten kdyby byl už v prd…,“ říká naštvaně pan Jiří, který je v důchodu, je mu 69. Obcí zrovna prochází s balíčkem v ruce a mluvit moc nechce – spěchá.

Naštvaní voliči ANO

Vadí mu zdražování potravin a elektřiny. „Jako důchodci máme co dělat. Nikdy jsem koalici Spolu nevolil. Volil jsem ANO.“

Další volič Babišova hnutí čeká na autobusové zastávce. Jde také o seniora, pana Radka, kteří žije v Buši padesát let. „Vím, že je to tady spíš pravicové, ale myslím si, že dnes už by nebylo. Politická situace je špatná. Lidé stávkují, ale je to houby platné. Nejvíc mě trápí energie,“ popisuje senior.