Válek projedná s šéfy pojišťoven cestu k růstu mezd ve zdravotnictví

Řekl to po poledni v diskuzním pořadu televize Nova. Podle místopředsedy ČLK a šéfa Sekce mladých lékařů Jana Přády bude mechanismus přerozdělení slíbených 9,8 miliardy korun klíčový pro to, aby lékaři stáhli svých šest tisíc výpovědí z přesčasů.

„Na mechanismu přerozdělení do všech zařízení a mezi jednotlivé lékaře jednání minulý týden zamrzla,“ potvrdil Přáda.

„Před jednáním s lékaři, které mám naplánované na pondělí 14:45, jsem svolal všechny ředitele pojišťoven a budu od nich mechanismus rozdělení dodatku chtít tak, aby ředitel VZP mohl na jednání s lékaři jasně říct, jak to bude vypadat, a garantoval to,“ vysvětlil ministr zdravotnictví.

Den před ohlášením lékařské stávky do jednání, která týdny vedl ministr zdravotnictví, vstoupil premiér Petr Fiala (ODS), aby po několikahodinovém jednání oznámil dohodu na penězích i budoucí změně legislativy. Po ní Přáda vyzval své kolegy, aby v prvních prosincových dnech zajistili péči o pacienty.

„Domluvili jsme se, že k odvolání této akce dojde ve chvíli, kdy si definitivně podepíšeme tuto dohodu, k čemuž dojde na začátku příštího týdne za účasti dalších vládních představitelů,“ řekl minulý čtvrtek. Tato jednání by měla začít zítřkem.

Proti se postavili lékařští odboráři, kteří protest prozatím neodvolávají. Šéf lékařských odborů Martin Engel čtvrteční tiskovou konferenci Fialy a Přády označil za hnusné divadlo. „Já jsem se svými lidmi dohodl, že do akce jdeme na základě rozhodnutí porady předsedů a jedině stejný formát to může ukončit. Na sebe to brát nebudu, abych někoho podvedl,“ řekl Engel s tím, že takové rozhodnutí může přijít nejdříve ve čtvrtek 7. prosince.